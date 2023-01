Vrah ženy z Michaloviec chcel ujsť zo Slovenska, 18-ročného mladíka usvedčujú silné dôkazy (video)

Peniaze ako motív

Veľmi silné dôkazy

Zadržali ho vo vlaku

Kotlebovi nesadne na lep

4.1.2023 (Webnoviny.sk) - Vraha, ktorý v prvý deň roka 2023 v Michaloviec dobodal 46-ročnú ženu, v stredu vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Informoval o tom policajný prezident Štefan Hamran Zadržaný muž má 18 rokov a svoju obeť predtým nepoznal, jeho motívom boli peniaze. Žena si 1. januára o 6:30 vyberala peniaze z bankomatu, vrah ju usmrtil niekoľkými bodnými ranami. Útok zachytili aj kamery v uliciach mesta. Útočník unikal dva dni. Polícia ho nakoniec zadržala vo vlaku na železničnej stanici v Žiline, snažil sa ujsť do Českej republiky.„Vyšetrovateľ má k dispozícii také dôkazy, na základe ktorých jednoznačne dospel k záveru, že tento skutok spáchala konkrétna osoba, voči ktorej vzniesol obvinenie,“ povedal Hamran.Dôkazy bližšie nechcel konkretizovať, aby nemaril vyšetrovanie, zdôraznil však, že ide o veľmi silné dôkazy, ktoré páchateľa usvedčujú. K výške odcudzenej sumy ani k ďalším okolnostiam činu sa nechcel vyjadriť.Výsledky toxikologického vyšetrenia páchateľa zatiaľ nie sú k dispozícii. V súčasnosti prebiehajú výpovede svedkov. Preveruje sa aj možnosť, či vrah trpí duševnou poruchou.Podozrivého muža si všimla hliadka železničnej polície na stanici v Košiciach, no v tom čase ešte nevedela, že by mohlo ísť o páchateľa. Ako uviedol Hamran, muž tam stál osamotene, hliadka sa ho spýtala, či nepotrebuje pomoc a on povedal, že cestuje do Českej republiky. Nesprával sa nijakým spôsobom podozrivo.Keď pribudli nové informácie, hliadka si spomenula na muža na stanici a podala o tom informáciu. Polícia následne monitorovala presun vlaku.„Vo Vrútkach sme získali definitívne informáciu o konkrétnom vozni, kde sa táto osoba nachádzala,“ uviedol policajný prezident. V Žiline už čakala polícia, ktorá muža zadržala. Hamran povedal, že policajný zákrok prebehol hladko a neboli pri ňom ohrozené žiadne osoby.Zároveň vyzdvihol, že za 48 hodín sa košickým kriminalistom podarilo nielen identifikovať páchateľa, ale aj ho zadržať a odovzdať na vykonanie ďalších procesných úkonov.Šéf Ľudovej strany Naše Slovensko Marián Kotleba na sociálnej sieti napísal, že ženu z Michaloviec zabil „sadistický asociál z osady“. „Je to úsmevné cez slzy, keď ma právoplatne odsúdený zločinec vyzýva, aby si polícia plnila svoje povinnosti,“ reagoval Hamran.Zároveň dodal, že v Michalovciach sa budú zameriavať na prostredie, z ktorého pochádza osoba páchateľa, či tam nie sú nejakí spolupáchatelia.„Ale zatiaľ by som určite nechcel sadať na lep pánovi Kotlebovi a šíriť tu nejaké nezmysly, ktoré nemá ničím podložené,“ dodal Hamran.