SaS chce podľa Fecka nadobro „vyšachovať“ Matoviča z vlády a Sulík sa zviezol na vlne jeho momentálnej nepopularity

Vlna momentálnej nepopularity

OĽaNO pomohlo SaS do parlamentu

Opozícia v koalícii





V piatok 12. augusta oznámil Sulík na tlačovej besede po stretnutí v hoteli Bôrik, že si nevie predstaviť, že by sa strana SaS vrátila do koalície, pokiaľ predseda OĽaNO Igor Matovič ostane vo vláde. Zároveň zopakoval, že pokiaľ Matovič neodíde zo svojho postu do konca augusta, ministri za SaS začiatkom septembra podajú demisiu.





15.8.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR a člen hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Martin Fecko je presvedčený, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce nadobro „vyšachovať“ z vlády lídra OĽaNO Igora Matoviča Podľa Fecka sa Matovičovi podarilo poraziť mafiu, ktorú nazýva Smer – sociálna demokracia (SMER-SD), no predsedu SaS Richarda Sulíka to vôbec nezaujíma. Informoval o tom pondelok na sociálnej sieti.„Sulík sa rozhodol vyriešiť raz a navždy svoj osobný spor s Igorom a zviesť sa na vlne jeho momentálnej nepopularity. Tento osobný spor však Sulík, opantaný vlastným egom, nevie ,prekusnúť´“, tvrdí Fecko, ktorý je presvedčený, že Sulíkovi v spore sekundujú i angažovaní novinári, ktorým Matovič leží v žalúdku.„Neprejde deň, aby ste si v médiách neprečítali, nepočúvali, že Matovič zasa útočí, že sa zle vyjadruje, môže za to, či ono, že je taký alebo onaký," uviedol Fecko.Poslanec prirovnal koaličnú krízu ku komunizmu, keď každý musel robiť to, čo mal prikázané. A ak to neurobil, sám sa stal nepriateľom. „Tak je to dnes s kopnutím si do Igora. Buď ideš s nimi, alebo si proti nim a hlavne musíš dehumanizovať Matoviča. Boľševici by skákali radosťou."Fecko ďalej priznal, že líder OĽaNO má svoje chyby, ale je pracovitý, disponuje analytickým mozgom a je plný emócií. Podotkol, že Matovič sa okrem toho dokáže za svoju chybu ospravedlniť, podať pomocnú ruku a správne kritizovať. Podľa Fecka pomohol Matovič strane SaS dostať sa do parlamentu.„Igor pred voľbami povedal: ,Ak nechcete z nejakého dôvodu voliť OĽaNO, voľte SaS‘, môžete si myslieť, že sa zbláznil, ale nie, tak sa chová Igor."Fecko doplnil, že SaS sa po voľbách Matovičovi odvďačila tak, že sa stala opozíciou v koalícii.„Kádrovali a kritizovali. Každý minister dostal svojho ,SaS-kárskeho‘ kontrolóra. Keď sa všetci v koalícii dohodli na nepopulárnych opatreniach v čase kríz, oni zvolali tlačovku, kde sa od rozhodnutia dištancovali a tvárili sa ako tzv. hlas rozumu," priznal Fecko.Podľa neho Sulík a členovia SaS viackrát podrazili súčasnú koalíciu, ako napr. keď kritizoval cestné kontroly počas pandémie alebo keď zákerne podrážal bývalého ministra zdravotníctva a vtedajšieho premiéra.„My sme podali pomocnú ruku pred voľbami a dnes podávame ruku zmieru. Dohoda bola jasná, nebudeme si vzájomne kádrovať a podrážať ministrov. My v OĽaNO nič také nerobíme. Všetky spory chceme hodiť za hlavu, žiaľ, na to treba dvoch," uzavrel.