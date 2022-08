Sulík 1. septembra povalí tretiu protikorupčnú vládu, Matovič je o tom presvedčený a už nemá síl

15.8.2022 - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dovolila žiť protikorupčným vládam len niečo málo ako jeden rok, tvrdí líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič na sociálnej sieti. Dodal, že SaS povalí 1. septembra ďalšiu protikorupčnú vládu.

V piatok 12. augusta oznámil Sulík na tlačovej besede po stretnutí v hoteli Bôrik, že si nevie predstaviť, že by sa strana SaS vrátila do koalície, pokiaľ predseda OĽaNO Igor Matovič ostane vo vláde. Zároveň zopakoval, že pokiaľ Matovič neodíde zo svojho postu do konca augusta, ministri za SaS začiatkom septembra podajú demisiu.



„Môžeme dúfať, môžeme ich prosiť, môžeme vyzývať, nič nepomôže, aj tak rozhodne jeden človek ako vždy doteraz,“ napísal Matovič, ktorý si zaspomínal na situáciu spred jedenástich rokov. „Sulík ponižoval vtedajšiu premiérku Ivetu Radičovú . Skončilo sa to odovzdaním moci mafii na 8 rokov, rozkradnutím 30 miliárd eur a zabitím novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej“ Matovič priznal, že niečo podobné zažil pred rokom, keď bol premiérom. „Vzorec je rovnaký - do roka a kúsok musí SaS povaliť ďalšiu, v poradí tretiu vládu, ktorej je súčasťou,“ dodal v statuse na sociálnej sieti.Podľa ministra financií znáša vláda neustále podrazy, ponižovanie a vydieranie zo strany Sulíka.„Náš koaličný partner chce povaliť vládu tentokrát preto, že som si dovolil presadiť pomoc rodinám proti vôli SaS a prezidentky. SaS však mohla presadenie Rodinného balíčka vetovať, no neurobili to a teraz nás kritizujú,“ skonštatoval Matovič, ktorý tento krok označil za podlý.Doplnil, že SaS poukazuje na verejné financie, ktoré sú podľa nich v rozklade. „Nuž, deficit štátneho rozpočtu máme dramaticky nižší ako v úplne bezkrízovom roku 2019, ale to nie je rozklad,“ dodal líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností.Matovič podľa vlastných slov už nemá silu zabrániť SaS v povalení tretej vlády. Sulíka vyzval, aby urobil prvýkrát krok späť a zachránil Slovensko pred vládou „mafie strán Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) a kovanými fašistami z Republiky“.