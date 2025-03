SaS chce s opozíciou riešiť obranyschopnosť Slovenska, od Kaliňákovho ministerstva žiada dlhodobý plán – VIDEO

Dve percentá nesmú byť vyhadzované na sprostosti

Potrebujeme dlhodobý plán

18.3.2025 (SITA.sk) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) zvoláva na stredu 19. marca stretnutie slovenskej opozície na tému obranyschopnosti Slovenska . Ako v utorok povedal poslanec Juraj Krúpa , zámerom je vyslať signál do zahraničia, ako aj smerom k verejnosti, že opozícia má na túto tému odlišný názor ako súčasná vládna koalícia.Krúpa zároveň pripomenul, že okrúhly stôl k navyšovaniu výdavkov na obranu chcel za účasti všetkých politických strán organizovať aj prezident Peter Pellegrini. Ani približne po mesiaci sa však nič neuskutočnilo.„Považujem to za dôležitý signál, ktorý musíme vyslať, že Slovensko nie je len (Peter) Kotlár , že Slovensko nie je len (Robert) Fico, ale, že sú tu ľudia, ktorí rozumejú tomu kontextu, rozumejú tým hrozbám, ktoré Slovensku z toho vyplývajú, a že Slovensko sa môže stať znovu akousi čiernou dierou,“ skonštatoval Krúpa na margo opozičného stretnutia.Opozičný poslanec zároveň zdôraznil, že od ministerstva obrany chce vidieť dlhodobý plán rozvoja obrany a aby rezort deklaroval, čo chce v rámci nákupov v oblasti obrany obstarávať. Zároveň by sa podľa Krúpu malo Slovensko okamžite zapojiť do diskusie so spojencami.Momentálne sa podľa neho totiž na týchto diskusiách nepodieľame, preto nemáme vplyv na to, aká bude výsledná podoba financovania obrannej politiky.„Základným predpokladom sú dve percentá HDP, ktoré teraz vynakladáme na obranu,“ uviedol Krúpa s tým, že tieto dve percentá nesmú byť rozhadzované na „sprostosti“. „A nejaké záľuby rôznych predstaviteľov ministerstva obrany, ako sú biznis jety alebo opravy mostov, ciest a niečo podobné,“ povedal poslanec.Podľa generála vo výslužbe Pavla Macka potrebujeme v oblasti obranného plánovania komunikovať s partnermi. „Potrebujeme dlhodobý plán a v ňom priority,“ zdôraznil. Zároveň pripomenul, že Slovensko sa prihlásilo k záväzku vynakladať na obranu 3,5 percenta HDP. „A nie sme v diskusii, na čo tieto výdavky použijeme,“ povedal Macko.Doplnil, že primárnou úlohou výdavkov na obranu nie je financovať duálne projekty, ktoré môžu byť využité aj na iné oblasti, ale zabezpečiť obranu štátu a schopnosť podporiť spojencov. „Aký odkaz vysielame našim spojencom, keď povieme, že my armádu budovať nebudeme ale postavíme ďalšie nemocnice?“ spýtal sa Macko.V oblasti obrany je podľa Macka potrebný celospoločenský konsenzus. „Obrana, to nie je len niekoľko zbraní a niekoľko vojakov. Obrana je súdržnosť krajiny a ujasnenie si, čo my ako občania SR chceme, prečo sa máme brániť, voči čomu sa máme brániť, kto sú naši spojenci,“ dodal Macko.