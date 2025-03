Krúpa: Fico má na Slovensku inú situáciu než Orbán v Maďarsku, preto musí lavírovať – VIDEO

Situácia vo vládnej koalícii

18.3.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) má na Slovensku inú situáciu než Viktor Orbán v Maďarsku, a preto musí lavírovať. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol poslanec Juraj Krúpa SaS ), podľa ktorého je Fico ako chameleón.Poslanec zdôraznil, že je na Slovensku kopec voličov, ktorí sú nespokojní, či už so zdražovaním alebo nefunkčným štátom.Pripomenul, že premiér Fico bol pri moci 50 percent z času samostatného Slovenska. „Potom tu máme ešte Vladimíra Mečiara . Títo boli najúspešnejší a vidíme, ako to Slovensko vyzerá, a aj tak ho (Fica, pozn. SITA) budú voliť," uviedol Krúpa.Fico sa podla jeho slov snaží lavírovať, pretože si dobre uvedomuje aj situáciu vo vládnej koalícii „Má niekoľko poslancov, ktorí jasne deklarujú, že by chceli zostať súčasťou Západu, ako sú napríklad migaľovci. Potrebuje s nimi vyjednávať. Ak by sa choval ako Orbán a začal by takto bojkotovať, tak by o nich nadobro prišiel. Musí teda uvažovať aj týmto smerom, aj keď mu to normálny racionálny človek neverí. Rovnako, ako mu to neveria ani naši partneri a spojenci," dodal Krúpa s tým, že premiér je izolovaný a neprebiehajú s ním ani zásadné rokovania.„Väčšina tých rokovaní práve smeruje k Orbánovi. To presvedčenie v rámci EÚ je také, že keď nastane dohoda s Orbánom, tak je Fico vybavený," myslí si opozičný poslanec.Krúpa je súčasne názoru, že je pozitívnym signálom uvedomenie si ľudí na Slovensku, kam Slovensko patrí. „Že patríme do Európy a na západ, a že tie prepojenia sú jasne a historicky dané," povedal Krúpa, ktorý tak súčasne reagoval aj na výsledky ávneho prieskumu, ktorý uskutočnil think-tank Fórum Budúcnosti Slovenska v spolupráci s agentúrou Focus Prieskum ukázal, že viac ako 60 percent Slovákov preferuje orientáciu Slovenska smerom na Západ, a teda na EÚ. Konkrétne ide o 63,5 percenta. Orientáciu Slovenska na Východ, teda na Ruskú federáciu, preferuje 19,2 percenta respondentov.Sociológ Michal Vašečka za zaujímavé označil, že veľkosť bydliska nehrala pri výsledkoch výskumu až takú veľkú rolu. Prozápadnú orientáciu väčšinovo podporovali ako obyvatelia miest, tak aj obyvateľstvo najmenších obcí do tisíc obyvateľov. Išlo o bezmála 57 percent z nich.„To, že sme boli zo Západu vytiahnutí na 40 rokov, to je historický fakt, s ktorým doteraz bojujeme a naďalej tu máme spomienkový optimizmus, že ako za toho socializmu bolo lepšie," uviedol Krúpa v rozhovore.Podľa poslanca SaS sú tu stále ľudia, ktorí sú o tom presvedčení a zabúdajú na negatíva, ktorých bolo nespočetne veľa.„Zároveň tu máme časť obyvateľov, ktorá vždy bude mať priľnavosť k Ruskej federácii. Tých by som ja videl na počte niekde medzi desať, maximálne 15 percent. Potom máme časť obyvateľstva, ktoré je nerozhodné a raz je tam, a raz tam. Raz sa hnevá na jedno, potom na druhé," dodal Krúpa a spomenul, že na Slovensku žije aj veľa ľudí, najmä dôchodcov, ktorí nevidia svoje deti a vnúčatá, pretože odišli študovať či žiť do zahraničia - na Západ.V tejto súvislosti upozornil, že ak by sme neboli súčasťou EÚ, skončí možnosť pracovania a študovania v zahraničí a malo by to dopady aj na investície a obchod.„Toto všetko by bolo utlmené alebo by skončilo. Prečo by mali brať slovenských študentov napríklad v Českej republike, keď vystúpime z EÚ? Ten proces by sa skomplikoval. Ako by dostavali štipendiá? Tie dopady by boli tak enormné, že myslím si, aj Fico sa tejto situácie bojí, a preto sa chová tak, ako sa chová - ako chameleón," vyhlásil Krúpa a upozornil, že premiér na jednu stranu podporuje Rusko a útočí na Ukrajinu, no na druhej strane si uvedomuje negatívne dopady.„Populista ako Fico je ochotný v záujme ponechania si moci ísť aj touto cestou, ale vie, aké by to malo negatívne dopady," dodal poslanec. Súčasne podotkol, že SR z EÚ nevyhodia. „Môžeme vystúpiť jedine sami. My formálne môžeme zostať súčasťou EÚ, ale ako taký apendix. A tohto sa obávam. Apendix, ktorý nebude beneficient vzhľadom na meniaci sa systém a fungovanie EÚ, vzhľadom na bezpečnostné záruky a všetky tieto veci, ktoré s tým súvisia padnú, vrátane investícii," uzavrel Krúpa.