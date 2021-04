SaS chce útoky Gyimesiho riešiť na koaličnej rade

Strana SaS považuje útoky a vyjadrenia poslanca Národnej rady (NR) SR Györgyho Gyimesiho (OĽANO) na predstaviteľov strany a slovenskej diplomacie za hanebné. Aj z toho dôvodu chce toto neadekvátne správanie poslanca riešiť na koaličnej rade.





"Poslanec, ktorý nemá za sebou žiadne diplomatické skúsenosti, ide poučovať a urážať profesionálnych diplomatov na Slovensku. Toto je za čiarou, navyše od človeka, ktorý by mal radšej jasne vysvetliť, ako je to s jeho občianstvom," podotkol predseda SaS Richard Sulík. Poukázal na to, že Gyimesi sa nepodpísal ani pod vládu premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Podľa Sulíkových slov vystupuje "horšie než akýkoľvek opozičný poslanec napriek tomu, že sa oficiálne ďalej hlási ku koaličnej strane".Jeho správanie označil Sulík za absolútne neprijateľné. "O to viac, že pravdepodobne zabudol, že poslanecký sľub skladal na slovenskú ústavu, čo ho však v jeho arogancii neospravedlňuje," uzavrel.Gyimesi opakovane na sociálnej sieti aj vo vyjadreniach označuje štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS) za hungarofóba. Svoju kritiku smeruje aj na ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominat SaS). Minulý týždeň sa zúčastnil na služobnej ceste ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v Maďarsku a bol na rokovaní s tamojším premiérom Viktorom Orbánom v súvislosti s vakcínou Sputnik V. Poslanec sa na rokovaní zúčastnil, hoci slovenská diplomacia tam zástupcu nemala.Klus aj šéf parlamentného zahraničného výboru Marián Kéry (Smer-SD) počas víkendu označili Gyimesiho správanie počas cesty s Matovičom za nevhodné. Klus poznamenal, že jediným cieľom Gyimesiho je vyvolávať národnostné napätie.