SaS chce v parlamente prijať uznesie a rázne odsúdiť bombardovanie civilistov. Putin pácha genocídu na Ukrajincoch, tvrdí

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predkladá návrh uznesenia Národnej rady SR, v ktorom ostro odsudzuje rozsiahle útoky na civilné ciele Ukrajiny vrátane Kyjeva.„Rusko predvádza genocídu na civilnom obyvateľstve Ukrajiny. Toto je absolútne neakceptovateľné a ostro to odsudzujeme,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík . Podľa jeho slov nesmú zostať nepotrestanú zverstvá, ktoré páchajú ruskí vojaci na civilistoch.Liberáli ďalej apelujú na to, že Slovenská republika sa musí jednoznačne postaviť na stranu Ukrajiny a mieru, pretože akákoľvek podpora ruského režimu je len podporou pre bezbrehé zabíjanie nevinných ľudí a šírenie ruskej propagandy.„Veríme, že si to uvedomujú aj predstavitelia súčasnej koalície, ktorí v záujme zachovania menšinovej vlády budú obhajovať aj postoje takých politikov, ktorí otvorene obhajujú kroky Vladimíra Putina,“ uviedol Sulík.