Pri žilinskom lesoparku vyrastie 120 nájomných bytov

Zástupcovia poisťovne KOOPERATIVA a vedenia mesta Žilina predstavili nový investičný zámer rozšíriť ponuku bývania pre domácich obyvateľov a tiež tých, ktorí prichádzajú do mesta za prácou. Projekt Lesopark Žilina má v pláne vybudovať dva bytové domy, ktoré sa budú nachádzať za obchodným centrom Dubeň a v tesnej blízkosti žilinského lesoparku ako aj Žilinskej univerzity."Celé 4 roky kontinuálne pracujeme na riešeniach týkajúcich sa rozširovania bytovej výstavby v meste Žilina a uvedomujeme si jej dôležitosť. Ďalšími z projektov, ktoré prispejú k nárastu bytového fondu a sprístupnia bývanie desiatkam mladých ľudí či rodín s deťmi, je bytový komplex od Kooperativy. Sme veľmi radi, že práve obyvatelia Žiliny si budú môcť vyskúšať tento model bývania," hodnotí očakávaný prínos projektu Lesopark Žilina primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.Developerský projekt bytov na prenájom, ktorý už má vydané právoplatné stavebné povolenie, pozostáva z dvoch bytových komplexov.Celkovo bude sa v projekte nachádza 120 bytov a 149 garážových miest ako aj dva komerčné priestory s prenajímateľnou plochou spolu 152 štvorcových metrov. V súčasnosti sa dokončujú finálne úpravy projektovej dokumentácie, pričom v rámci projektu sa už začalo s realizáciu prekládky vodovodu a budovaním novej prípojky vody pre Žilinskú univerzitu. Prípravné štádium výstavby bude počas jesene pokračovať realizáciou prekládky elektrického vedenia, budovaním prípojky, trafostanice a rozvodov. Začiatok výstavby jednotlivých budov je naplánovaný na úvod budúceho roka a trvať by mala do konca roka 2024.Byty určené na prenájom, ktoré ponúkajú väčšiu mieru flexibility, slobody aj finančnej dostupnosti, je na Slovensku dlhodobo nedostatok. Poisťovňa KOOPERATIVA sa v rámci svojich investičných projektov rozhodla prispieť k zmene a od roku 2017 začala vyvíjať aktívne kroky k rozšíreniu tohto segmentu na domácom trhu. Opiera sa pritom o skúsenosti materskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá patrí medzi vedúce spoločnosti v tejto oblasti v Rakúsku."Projektom výstavby 120 nájomných bytov v Žiline pokračujeme v našej dlhodobej stratégii a rozhodnutí prinášať možnosti komfortného a dostupného nájomného bývania pre ľudí po celom Slovensku. Na trh nehnuteľností sme úspešne vstúpili v roku 2020, keď sme do užívania ponúkli prvých 60 nájomných bytov v Košiciach. Od minulého roka už prenajímame aj ďalších viac ako 50 štýlovo zariadených bytov a apartmánov v bytovom dome v Trnave," približuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovneKOOPERATIVA Vladimír Bakeš a dodáva, že okrem plánovanej výstavby v Žiline poisťovňa budúci rok posunie do realizačnej fázy aj ďalšie investičné zámery nájomného bývania v Nitre a Bratislave."Koncept dlhodobého nájomného bývania, ktorý sme na Slovensko priniesli a v Európe už desaťročia funguje, sa líši od bežného prenájmu bytov, ponúkaného individuálnymi prenajímateľmi. Jednou z najväčších výhod je vysoká miera stability a istoty. Nájomca má záruku, že ak byt užíva v súlade so zmluvou a domovým poriadkom, tak má zaručené dlhodobé bývanie bez starostí, ktoré prináša vlastníctvo či krátkodobé individuálne prenájmy," vysvetľuje ďalej Vladimír Bakeš.Poisťovňa KOOPERATIVA v segmente nehnuteľností aktuálne rozbieha aj výstavbu garážového domu v Banskej Bystrici s 210 miestami na krátkodobé státie aj dlhodobý prenájom. Päť-podlažný objekt ponúkne aj priestory pre obchod a vyplní dlhé roky zanedbaný priestor v centre mesta a prinesie obyvateľom ekonomické aj ekologické riešenie problému s parkovaním.