SaS chce zakázať stranám ozbrojovanie a vytváranie ozbrojených zložiek

Na archívnej snímke Richard Sulík, Jana Kiššová, Eugen Jurzyca, Lucia Nicholsonová. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Zákon o politických stranách by mal podrobnejšie a konkrétnejšie vymedziť požiadavky na demokratický charakter politických strán. Mal by tiež zakázať ozbrojovanie politických strán a vytváranie ich ozbrojených zložiek. Navrhujú to poslanci z klubu SaS v novele zákona o politických stranách, ktorú predložili na júnovú schôdzu parlamentu.pripomínajú predkladatelia návrhu.Je podľa nich evidentné, že ozbrojené zložky politických strán sú nezlučiteľné s demokratickým politickým systémom, a preto ich navrhujú poslanci zakázať.uvádzajú zákonodarcovia.Toto obmedzenie by malo zamedziť tomu, aby sa politické strany nielenže samé neozbrojovali a nevytvárali ozbrojené zložky ako svoju súčasť, ale aby nemohli zákaz obchádzať tým, že by zo štátnych príspevkov podporovali ozbrojené útvary a skupiny, ktoré by formálne neboli spojené s politickou stranou.vysvetlili poslanci.Právna norma má upraviť aj dôvody, pre ktoré je možné odmietnuť registráciu politickej strany.píše sa v návrhu.