SaS chcela v prípade návratu investičného zlata požiadať NBS o analýzu

Na snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík (vpravo) odpovedá na otázky novinárov po skončení nominačného kongresu SaS v Jasnej 5. októbra 2019. Foto: TASR - Oliver Andráš Foto: TASR - Oliver Andráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. decembra (TASR) – Opozičná SaS chcela pozmeniť návrh uznesenia v prípade návratu investičného zlata z Veľkej Británie na Slovensko. Chcela požiadať Národnú banku Slovenska (NBS) o predloženie analýzy. Takto upravené uznesenie bola SaS ochotná podporiť. Na tlačovej konferencii to v stredu uviedol poslanec SaS Marián Viskupič. Mimoriadna schôdza parlamentu k príprave procesu návratu investičného zlata na Slovensko z Veľkej Británie sa však neuskutoční. Plénum neschválilo jej program.Debata o slovenskom investičnom zlate je podľa neho relevantná, je to však odborná téma. "," podotkol Viskupič, podľa ktorého ide len o odpútanie pozornosti od tém nepríjemných pre stranu Smer-SD.Uznesenie, ktoré navrhol Smer-SD, je podľa neho príkladom toho, ako môže politika vyhrať nad odbornosťou. Z návrhu citoval, že Národná rada (NR) SR "vníma riziká spojené s predpokladanou finančnou krízou". Vnímať tieto riziká mal podľa neho skôr prijatý štátny rozpočet.Podľa neho nie je normálne bez odbornej diskusie prijímať takéto uznesenia. "," poznamenal Viskupič. V prípade prijatia tohto pozmeňujúceho návrhu bola SaS pripravená takto upravené uznesenie podporiť.Poslanec SaS Karol Galek podotkol, že so zlatom súvisí aj ďalšia kauza. Ide o zlato, ktoré sa ťaží na Slovensku. Štát môže podľa neho dovoliť nejakej firme ťažiť toto zlato, ale mal by za to dostať úhradu za vyťažený nerast. "" priblížil s tým, že podľa správnosti by to malo byť 400.000 eur, SR však dostáva 8000 eur. Ročne sa podľa neho vyťaží približne 500 kilogramov zlata.Dôvodom má byť to, že spoločnosť, ktorá na Slovensku toto zlato ťaží, sa odvoláva na prechodnú vládnu výnimku, ktorá hovorí o znížení pôvodnej 5-percentnej sadzby na 0,1 %. "," podotkol s tým, že sa prihlásili ďalšie ťažobné spoločnosti, ktoré by na Slovensku chceli ťažiť zlato. Podľa Galeka by si túto výnimku nemali uplatňovať, takisto ako ani ťažobná spoločnosť, ktorá ju v súčasnosti využíva.V pozmeňujúcom návrhu chceli teda zároveň zaviazať vládu, aby prijala príslušné legislatívne zmeny v nariadení z roku 2002 a aby došlo k ukončeniu tejto "spornej" a podľa SaS neaplikovateľnej výnimky.Zvolanie mimoriadnej schôdze k tejto téme inicioval koaličný Smer-SD. Ide o 31,7 tony zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur. Podľa poslanca Roberta Fica (Smer-SD) bolo potrebné zlato doviezť na Slovensko pre hroziacu finančnú krízu, ale i naťahujúci sa proces brexitu.