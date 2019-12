Na personálnom obsadení Fondu na podporu športu nie je úplná zhoda

Jozef Gönci, archvína snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 4. decembra (TASR) – V prípade návrhu členov Správnej rady Fondu na podporu športu ešte nedošlo v koalícii k úplnej zhode na všetkých menách. Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) Jozef Gönci tým ozrejmil vypustenie schvaľovania menoslovu správnej rady fondu zo stredajšieho rokovania vlády.konkretizoval pre TASR Gönci. Naznačil, že s personálnym obsadením nie sú stopercentne stotožnení koaliční partneri SNS.uviedol.Nemyslí si však, že by to malo spôsobiť vážny problém novej inštitúcii, ktorá by mala naplno fungovať od začiatku roka 2020.upozornil.Uistil však, že všetky resty v priebehu roka nový verejnoprávny podporný orgán dobehne a naplní to, čo sa od neho očakáva.povedal dvojnásobný olmypijský medailista v športovej streľbe, ktorý sa má stať predsedom správnej rady.Podpredsedom sa má podľa návrhu stať poradca pre legislatívno-právne otázky Slovenského futbalového zväzu Jaroslav Rybánsky. Za členov navrhovali napríklad trojnásobnú olympijskú víťazku v biatlone Anastasiu Kuzminovú, exprezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Martina Kohúta či predsedu Slovenského paralympijského výboru (SPV) Jána Riapoša. V návrhu sa medzi členmi objavil takisto predseda Sekcie divokých vôd Slovenského zväzu kanoistiky Richard Galovič, prezident Slovenského zväzu karate Daniel Líška a tiež bývalý slovenský reprezentant v džude a strieborný medailista z olympijských hier v Aténach 2004 Jozef Krnáč. Za člena fondu navrhovali predkladatelia aj primátora Popradu Antona Danka, ktorý bol v minulosti hokejovým rozhodcom, výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Turčányho a právnu poradkyňu pre strategické projekty Slovenského futbalového zväzu Máriu Berdisovú.Fond na podporu športu má za cieľ zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, športu pre všetkých, aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu má byť správna rada zložená z 11 členov. Funkčné obdobie členov správnej rady je päť rokov.Kontrolným orgánom fondu má byť päťčlenná dozorná rada. Fond bude mať aj odborné komisie, ktoré budú posudzovať predložené projekty a predkladať návrhy na ich financovanie. Zároveň môže poskytnúť podporu prostredníctvom príspevku na projekt alebo príspevku na športový poukaz na základe schváleného projektu, ktorého účelom je podpora športu mládeže.Fond bude mať k dispozícii 20 miliónov eur ročne.