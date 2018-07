SaS: Danko v súvislosti s otváraním pošty poslancom zavádza verejnosť

Predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 10. júla (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko zavádza verejnosť v súvislosti s minuloročnou kauzou otvárania listov poslancom v parlamente. Tvrdí to opozičná SaS. Reaguje na Dankove vyjadrenia po odsúdení Štefana K., ktorý rozposielal obálky s ameríciom, na doživotie.uvádza SaS. Podľa podpredsedníčky parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej Danko "hrubo zavádza verejnosť, ak dnes zase hádže špinu na opozíciu, ktorá na nezákonný stav upozornila".Predsedníčka klubu Natália Blahová zdôraznila, že ak existovalo dôvodné podozrenie z kontaminácie pošty, obálky sa mali otvárať s vedomím poslancov a v ich prítomnosti. To sa však nestalo a vznikol spor.Podľa SaS ani v záujme bezpečnosti nemôžu štátne orgány porušovať listové tajomstvo, keď existuje možnosť skontrolovať obsah poštových obálok a balíkov legálne.dodáva SaS.Národná rada uvítala rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý v pondelok (9.7.) odsúdil Štefana K. z Popradu na doživotie. Podľa predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) tak mala kontrola pošty v parlamente opodstatnenie.ŠTS v pondelok odsúdil Štefana K. za obzvlášť závažný zločin terorizmu a niektoré formy účasti na terorizme a za nedovolenú výrobu a držanie jadrových materiálov a rádioaktívnych látok. Danko podľa svojho hovorcu Tomáša Kostelníka dúfa, že "po tomto rozsudku konečne každý verí, prečo sa muselo pred rokom pristúpiť k toľko kritizovanej kontrole pošty". Šéf NR SR vyzval opozíciu na ospravedlnenie sa zamestnancom parlamentu.Listová kauza prepukla vlani v apríli, podľa opozície mal Danko prikázať zamestnancom parlamentnej podateľne, aby otvárali listy adresované poslancom v prípade, že ich posiela anonym alebo fyzická osoba. Ak v liste našli vulgarizmy či dehonestujúci obsah, korešpondenciu nemali poslancovi odovzdať, ale tri mesiace ju archivovať a potom skartovať.Kancelária aj Danko obvinenia z porušovania listového tajomstva odmietli. Kancelária sa odvolávala na bezpečnostné opatrenia a odporúčania ministerstva vnútra. Danko vyhlásil, že nikdy nekázal pracovníkom parlamentu čítať listy adresované poslancom a ani on sám žiadne z nich nečítal.