SaS: Držanie drog pre vlastnú potrebu má byť samostatný trestný čin

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu by malo byť samostatným trestným činom. Navrhujú to poslanci parlamentu za SaS, ktorí predložili do Národnej rady SR novelu Trestného zákona.Návrhom chcú poslanci dôslednejšie oddeliť postihovanie užívateľov drog od postihovania ich výrobcov, pašerákov a dílerov.Nedovolené prechovávanie drog pre vlastnú potrebu a prechovávanie drog pre potreby iných sú v súčasnosti zakotvené ako dva rôzne paragrafy v jednom spoločne nazvanom trestnom činePrechovávanie drog pre vlastnú potrebu chcú preto predkladatelia vyňať zo spoločného trestného činu. Mal by sa stať samostatným trestným činom. Poslanci pripomínajú, že navrhovaná zmena nijako nezasahuje do obsahového vymedzenia skutkových podstát, ani do výšky trestov pri žiadnom z dotknutých paragrafov.