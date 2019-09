Vláda: Oblasť verejného obstarávania by sa mala profesionalizovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 4. septembra (TASR) – Verejné obstarávanie by sa malo profesionalizovať. Návrh legislatívneho zámeru zákona o komore odborných garantov verejného obstarávania v stredu schválila vláda s pripomienkami. Túto oblasť by mohol zastrešovať Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).skonštatoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Profesionalizácia je podľa jeho slov o tom, aby boli nastavené odborné kritériá pre vykonávanie tohto povolania, o kontinuálnom vzdelávaní a tiež o vyvodzovaní zodpovednosti, ak dôjde k porušeniu zákona.V rámci profesionalizácie boli podľa Hliváka odstránené všetky rozpory. Podotkol, že materiál, ktorý úrad vypracoval, vysoko hodnotila aj Európska komisia. Priblížil, že ÚVO teraz čaká príprava legislatívy.poznamenal predseda ÚVO.Vytvorenie stavovskej organizácie by bolo podľa predkladacej správy vhodným nástrojom profesionalizácie verejného obstarávania.uvádza sa v materiáli.Malo by ísť o organizáciu so zákonom definovanou štruktúrou orgánov. Bude na ňu zároveň prenesená časť verejnej moci, v rámci čoho bude oprávnená vydávať vlastné predpisy, rozhodovať o splnení predpokladov na vznik aj zánik členstva. Financovaná by mala byť prevažne z členských príspevkov. Okrem toho by mala vytvárať podmienky na vzdelávanie svojich členov a zastupovať ich záujmy.Návrh legislatívneho zámeru bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého bolo vznesených 174 pripomienok, z toho 98 zásadných.poznamenal úrad.Alternatívny koncept profesionalizácie nepredpokladá vytvorenie samosprávnej stavovskej organizácie. Politiku profesionalizácie verejného obstarávania by mal v tomto prípade vykonávať štát prostredníctvom ÚVO.