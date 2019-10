SaS: Hrozí, že SR na konci roka príde o vyše 130 mil. eur z eurofondov

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) – Slovensko neustále prichádza o peniaze pri eurofondoch. Hrozí, že na konci tohto roka príde o viac ako 130 miliónov eur. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík na stredajšej tlačovej konferencii.podotkol Sulík. Vláda podľa neho na oblasť eurofondov "kašle" a dejú sa tam podvody.vyčíslil Ján Rudolf, ktorý sa v SaS zaoberá oblasťou eurofondov.dodal. Pripomenul, že sa blíži koniec programového obdobia a tieto peniaze sa mohli čerpať od roku 2014. SR podľa neho v tomto programovom období doposiaľ vyčerpala len 25 % eurofondov pridelených pre Slovensko.Jedným z riešení je podľa Rudolfa nárokovateľnosť.skonštatoval.V súvislosti s návrhom rozpočtu na nasledujúce roky Sulík poznamenal, že vlády Smeru-SD nevedia hospodáriť ani v dobrých časoch. Vyšší deficit, ako mal byť, je podľa neho spôsobený aj tým, ako najmä strana Smer-SD, ale aj celá koalícia hospodári.Slovensku sa v tomto roku nepodarí dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Deficit verejných financií by mal dosiahnuť 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP). V budúcom roku by mal schodok klesnúť na úroveň 0,49 % HDP. Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR a schválil ho vládny kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD).