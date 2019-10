Veľtrh nábytku MODDOM prináša prehliadku interiérových trendov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - V areáli bratislavského výstaviska Incheba sa začal v stredu veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu MODDOM. Na ploche 20.000 štvorcových metrov sa prezentuje 220 výrobcov a predajcov, ktorí na veľtrh priniesli nábytok a doplnky z celého sveta.Návštevníci pod jednou strechou nájdu komplexnú ponuku pre domov - sedačky, obývací nábytok, jedálenské stoly a stoličky, dizajnové kuchyne, praktické riešenia do vstupných priestorov, postele a úložný nábytok do spální. Nechýbajú ani zariadenia do detských izieb či funkčný nábytok do pracovní a kancelárií, záhradný nábytok a množstvo ďalších výrobkov súvisiacich s bývaním.Súbežná výstava výtvarného umenia ART ponúka výber umeleckých diel, ktoré interiér zvýraznia a dodajú mu charakter.Veľtrh MODDOM so súbežnou výstavou výtvarného umenia ART budú otvorené 16. až 20. októbra od 10.00 h do 19.00 h a v posledný deň do 17.00 h.