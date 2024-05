SaS je naďalej pripravená ísť na stretnutie politických subjektov. Gröhling je prekvapený, že koaličné strany toto pozvanie odmietli

Koaličné strany pozvanie odmietli

20.5.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je stále pripravená ísť na stretnutie politických subjektov, ktoré zvolali úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová a zvolený prezident Peter Pellegrini po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej 15. mája. Na tlačovej besede to uviedol predseda SaS Branislav Gröhling Dodal, že stretnutie ešte oficiálne nebolo zrušené a zdôraznil potrebu nájsť spôsob, ako vzájomne komunikovať a upokojiť spoločnosť.Gröhling vyjadril prekvapenie, že koaličné strany odmietli toto pozvanie (predseda SNS Andrej Danko sa v nedeľnej politickej diskusii vyjadril, že si nevie predstaviť, že by si sadol za jeden stôl s lídrom hnutia Slovensko Igorom Matovičom , strana Smer-SD sa k účasti zatiaľ jednoznačne nevyjadrila - pozn. SITA), a to aj vzhľadom na to, že jedným z pozývajúcich je zvolený prezident Pellegrini, ktorý vzišiel z koalície. Šéfa liberálov tento postoj mrzí.Gröhling dodal, že po útoku na premiéra sa začala ďalšia vlna nenávisti a obviňovania. Poukázal na Andreja Danka a Ľuboša Blahu (Smer-SD), ktorí podľa neho stále šíria nenávisť.„Toto už nie je žiadna hra, žiadna kampaň, takéto podnecovanie nenávisti má svoje následky," zdôraznil. Vyzval politické strany, aby prestali s útokmi a rozoštvávaním spoločnosti a prijali pozvanie od Pellegriniho a Čaputovej. Rovnako apeloval na všetkých politických predstaviteľov, aby prestali s útokmi voči politickým oponentom, médiám, ale aj občanom, menšinám či voličom konkrétnych politických strán.„Pre pokoj spoločnosti považujeme za dôležité, aby sa zajtrajšie stretnutie uskutočnilo, aby sme sa naprieč politickým spektrom dohodli na utlmení vášní a nenávisti," uviedol Gröhling.Predseda SaS sa vyjadril aj k činnosti Národnej rady SR . Uviedol, že podpredseda parlamentu Peter Žiga Hlas-SD ) ho ráno informoval o tom, že popoludní by mala byť koaličná rada, ale je veľmi pravdepodobné, že v utorok 21. mája bude ráno grémium, a následne bude pokračovať rokovanie. Gröhling predpokladá, že by sa malo pokračovať s prerušeným bodom o zákone o verejnoprávnom vysielateľovi.„Za mňa je to naozaj veľmi zvláštny postup, keďže toto nie sú návrhy zákonov, ktoré by sme museli okamžite prerokovať," poznamenal.