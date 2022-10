SaS je veľmi tolerantná k iným názorom. Sulík priblížil, či dostane Klus zelenú kartu

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda hnutia Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík sa stretne s poslancom Martinom Klusom (SaS) a bude s ním hovoriť o zelenej karte v rámci strany. Ako v utorok povedal Sulík novinárom, „strana SaS je veľmi tolerantná voči iným názorom, ja sa snažím SaS viesť maximálne tolerantne a pokiaľ mu na niektorých hlasovaniach mimoriadne záleží a má tam odlišný názor ako väčšina klubu, tak dostane zelenú kartu. Snažíme sa hlasovať rovnako, chcem, aby bola jednota, ale zas nie za takú cenu, že budem každého jedného poslanca pravidelne ‚znásilňovať‘.“ Zároveň dodal, že si nemyslí, že by si teraz zelenú kartu pýtali aj ďalší poslanci.Martin Klus v pondelok v rozhovore pre HN televíziu povedal, že ak nedostane zelenú kartu, zváži odchod z SaS, pretože má na niektoré témy iný názor ako vedenie strany. Ako jeden z možných scenárov označil, že bude v parlamente pôsobiť ako nezaradený poslanec. Klus nesúhlasí so štýlom opozičnej politiky, ktorú začali liberáli v poslednom období raziť a nesúhlasil ani s odchodom hnutia z vlády. Martin Klus pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, po odchode SaS z vlády sa vrátil do parlamentných lavíc.