Ruská armáda nie je tak dobre vyzbrojená, ako tvrdí Putin. Bielorusko začalo svojho spojenca zásobovať ťažkou technikou

Bieloruská technika smeruje do Ruska

Dohoda s Putinom

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Bielorusko začalo vyskladňovať svoje zásoby zbraní a posielať ich do Ruska. Referuje o tom investigatívne konto Belarusian Hajun project na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Spomenutý zdroj informuje, že na železničnej stanici v bieloruskom meste Orša svedkovia videli najmenej 12 tankov, ktoré následne smerovali do Ruska. Lukašenkov režim údajne začal týmto smerom presúvať i ďalšie ťažké obrnené vozidlá.Ešte 1. októbra prišlo z ruskej Belgorodskej oblasti do bieloruského mesta Urečje dovedna 72 plošinových vagónov. V nedeľu na časti z nich odišla prvá skupina 20 tankov. Tie smerovali do ruského Rostova nad Donom a odhaduje sa, že 19. októbra budú v ukrajinskej Doneckej oblasti.Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v pondelok vyhlásil, že sa s ruským vodcom Vladimirom Putinom dohodol na nasadení spoločného zoskupenia vojsk.Moskva neskôr tieto správy bagatelizovala, keď tvrdila, že jej armáda je natoľko schopná a plne zásobená, že na Ukrajine nebude potrebovať bieloruské jednotky a techniku.