SaS koalíciu rozbiť nemôže, reaguje Sulík na slová Matoviča

9.1.2021 - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nemôže rozbiť koalíciu. Ak by z nej odišla, počet poslancov Národnej rady SR klesne z 95 na 82 a vláda aj koalícia by fungovali naďalej. Vo svojom statuse na sociálnej sieti to napísal minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík.Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v diskusnej relácii Sobotné dialógy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) povedal, že voči Sulíkovi stratil dôveru. Na otázku, či má v pláne odvolať Sulíka z funkcie ministra, premiér odpovedal, že ak by ho odvolal, tak by Sulík položil vládu.