Premiér Matovič stratil voči Sulíkovi dôveru a dostal odkaz

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2021 - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) stratil voči ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) dôveru. Povedal to v diskusnej relácii Sobotné dialógy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).Zároveň priblížil, že viac nebude „Sulíka akokoľvek pomenovávať“. Zároveň označil za chybu, že ho v decembri nazval „idiotom“. Na otázku, či má v pláne odvolať Sulíka z funkcie ministra, odpovedal, že ak by ho odvolal, tak by Sulík položil vládu. „Dostal som odkaz, že ak budem tlačiť na jeho odvolanie, rozbije túto koalíciu,“ uviedol Matovič.Premiér tiež uviedol, že chce Sulíkovi odobrať kompetenciu nakupovať testy na ochorenie COVID-19. Dodal, že v najbližších dňoch plánuje zvolať neoficiálne rokovanie vlády, na ktorom by mali hovoriť o tom, kto bude ďalej nakupovať potrebné testy.