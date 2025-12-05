Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.12.2025
 24hod.sk    Z domova

05. decembra 2025

SaS kritizuje koalíciu z rozkladu Úradu na ochranu oznamovateľov a zneužívania SIS na sledovanie opozície – VIDEO


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na pokračujúci rozklad inštitúcií, ktoré chránia právny štát, pričom kritizuje koalíciu za likvidáciu



kolikova 1 676x443 5.12.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na pokračujúci rozklad inštitúcií, ktoré chránia právny štát, pričom kritizuje koalíciu za likvidáciu Úradu na ochranu oznamovateľov a zneužívanie Slovenskej informačnej služby (SIS) na sledovanie opozície.

Mnohé toxické zmeny ostali


Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková poukazuje, že poslanci Hlasu predložili k zákonu, ktorého cieľom je zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov a vznik nového Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, pozmeňujúci návrh bez jediného argumentu, a mnohé toxické zmeny, ako napríklad výmena vedenia úradu cez predsedu parlamentu a možnosť spätne preskúmavať udelenú ochranu, ostali. „To je koniec nezávislosti úradu a jasný rozpor s európskym právom a ústavou,“ povedala Kolíková.

Tímlíder SaS pre bezpečnosť Juraj Krúpa upozorňuje na nové informácie o zneužívaní tajných služieb. „Dostali sa k nám informácie, že SIS pracuje na opozícii. Moje meno sa objavuje v spisoch, kde boli použité aj ITP prostriedky, s cieľom napasovať moju komunikáciu na iných ľudí a použiť to proti nim. Po lex atentát si SIS vytvorila kategóriu extrémny liberalizmus, na základe ktorej môže sledovať občanov. Toto vyzerá ako návrat do deväťdesiatych rokov,“ hovorí Juraj Krúpa.

Budú žiadať odstúpenie Gašpara


SaS preto žiada okamžité vysvetlenie a zodpovednosť. „Budeme žiadať odstúpenie riaditeľa SIS Gašpara a odpovede na otázky na budúcotýždňovom výbore,“ dodáva J. Krúpa.

Mária Kolíková ďalej tvrdí, že „vo verejnom priestore je množstvo informácií, že SIS slúži politickým cieľom vlády, nie bezpečnosti štátu. Vidíme proruské naratívy, ignorované kybernetické hrozby, a namiesto serióznej práce sa táto vláda venuje vymyslenému štátnemu prevratu. Bývalý dlhoročný príslušník SIS hovorí o vnútornom rozklade služby. Prezident má disciplinárne právomoci – a musí konať“.

SaS vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby prestal mlčať a využil svoje právomoci na zastavenie rozkladu SIS aj pokusov koalície ovládnuť Úrad na ochranu oznamovateľov. „Prezident sa nemôže nečinne prizerať, keď sa tajná služba mení na politický nástroj a keď vláda likviduje posledné nezávislé protikorupčné inštitúcie,“ dodali liberáli.


Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje koalíciu z rozkladu Úradu na ochranu oznamovateľov a zneužívania SIS na sledovanie opozície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

