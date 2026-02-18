|
Streda 18.2.2026
Meniny má Jaromír
|Denník - Správy
18. februára 2026
SaS kritizuje účasť na Rade mieru, vláda podľa nej mení postoje po návšteve Marca Rubia – VIDEO
Tagy: Americký prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí Opozícia Trumpova Rada mieru
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v ...
18.2.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v stredu cestuje do Washingtonu na prvé zasadnutie Rady mieru, ktorú len pred dvoma týždňami kritizoval. Poukazuje na to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že vláda Roberta Fica po návšteve ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia v Bratislave zrejme zmenila názor.
"Najskôr vláda odmietne účasť v Trumpovej Rade mieru ako nedemokratickú iniciatívu, ktorá vraj nahrádza Organizáciu Spojených národov (OSN), a o pár týždňov tam minister Blanár ide ako pozorovateľ. Ak tam pošlete ministra zahraničných vecí, legitimizujete to. To nie je technická účasť, to je politické rozhodnutie," uviedla poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková.
Upozornila tiež na to, že Blanár deklaroval, že Rada mieru je v rozpore so zahraničnou politikou Slovenska, ktorá dlhodobo žiada dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. "Rada mieru hovorí o niečom úplne inom. Dnes Blanár sadá do lietadla do Washingtonu ako taký poskok Donalda Trumpa," uviedla.
Vláda Roberta Fica podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej v zahraničnej politike klame, hrubo zavádza a protirečí si. "Robert Fico nás vešal na bilbordy, keď sme podporili v minulom volebnom období obrannú zmluvu s USA, ja sama som dostávala náboje od ľudí do schránky za to, ako nás pranierovali. Dnes je to on, kto napĺňa tú zmluvu, stretáva sa s Američanmi, a Kaliňák dohaduje detaily zmluvy. Takto si protirečí a klame svojich voličov," podčiarkla poslankyňa.
Dopady politiky Ficovej vlády na štyri svetové strany sú podľa poslanca a tímlídra SaS pre bezpečnosť Juraja Krúpu nielen v rovine izolácie a straty dôvery u zahraničných partnerov, ale aj v oblasti ekonomiky. "Bola nám pozastavená šiesta platba z Plánu obnovy vo výške 600 miliónov eur, je to účet Roberta Fica za politiku, ktorú robí," poukázal Krúpa.
Upozornil tiež na to, že vyše dvoch rokov už na Slovensko neprišla žiadna zahraničná investícia. "Zahraniční investori jednoducho nedôverujú vláde Slovenskej republiky. Nevedia, ako sa bude Slovensko vyvíjať a kde bude o päť rokov, či bude naďalej členom EÚ, alebo nie, či tu bude naďalej demokracia," hovorí Krúpa. Posledné zahraničné investície na Slovensku podľa neho pochádzajú ešte z čias predošlej vlády.
Krúpa tiež upozorňuje na to, že posledné kroky vlády sú jasným signálom nebezpečného smerovania. "To, čo sme videli v posledných dvoch rokoch je protislovenská aktivita Roberta Fica v línii ruských záujmov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa verejne zhoduje s Robertom Ficom v postojoch k Ukrajine. Čím bližšie sa Slovensko dostáva k Rusku, tým väčšie je riziko, že sa dostaneme pod jeho vplyv," vyhlásil.
Podľa neho je tzv. politika na štyri svetové strany len marketingový blud. "Fico hovorí o veľkých úspechoch zahraničnej politiky. Pýtam sa – akých konkrétnych? Slovensko je dnes v izolácii dôvery. Okrem Viktora Orbána mu prakticky nikto neverí. Európa sa hýbe dopredu, diskutuje o užšej spolupráci a my stojíme bokom," zdôraznil.
Expert SaS pre zahraničnú politiku Ivan Novotný zdôrazňuje, že smerovanie vlády je aj v rozpore s ústavnými princípmi. "Článok 1 Ústavy SR hovorí jasne, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu. Ak vláda legitimizuje projekty, ktoré narúšajú medzinárodný poriadok postavený na pravidlách, ide proti týmto princípom," uviedol.
Podľa Novotného je mimoriadne nebezpečné legitimizovať projekt (Rada mieru, pozn. SITA), kde sa jeho iniciátor (Donald Trump) sám vyhlásil za predsedu na doživotie, pretože to je v priamom rozpore s demokratickými hodnotami. "Ak tam Slovensko vyšle ministra zahraničných vecí, dáva tomu politickú váhu a tento krok legitimizuje. Vláda Roberta Fica tak po rozklade právneho štátu doma prispieva aj k oslabovaniu pravidiel v medzinárodných vzťahoch," zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje účasť na Rade mieru, vláda podľa nej mení postoje po návšteve Marca Rubia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
