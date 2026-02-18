Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

18. februára 2026

Študenti a aktivisti chystajú v Trnave protest proti diskusii s Ficom, pozývajú aj verejnosť


Tagy: Premiér Slovenskej republiky Protest Výjazdové rokovanie vlády

Protest proti plánovanej diskusii predsedu vlády Roberta Fica so študentmi v Trnave organizujú v stredu 25. februára o 7:30 na Múzejnom námestí v Trnave študenti a občianski ...



6780eaa29ff4d743368260 676x451 18.2.2026 (SITA.sk) - Protest proti plánovanej diskusii predsedu vlády Roberta Fica so študentmi v Trnave organizujú v stredu 25. februára o 7:30 na Múzejnom námestí v Trnave študenti a občianski aktivisti. Diskusia sa má konať v tento deň o 8:00 v priestoroch Západoslovenského múzea.

Pozvaná je aj verejnosť


Premiér Robert Fico pokračuje po komunikačnom fiasku so študentmi v Žiline vo svojej kampani, aby napravil svoj obraz. Pritom študentov, za ktorými cestuje po mestách Slovenska, len zneužíva, a navyše pod hlavičkou Úradu vlády SR, na vlastné politické ciele,“ uviedol líder trnavských občianskych aktivistov a organizátor viacerých protestov Peter Bestvina.

Organizátori pozývajú aj verejnosť, aby vyjadrila nesúhlas s politikou, ktorá podľa nich spôsobuje „katastrofálny odliv mladých ľudí zo Slovenska“. K podpore protestu sa prihlásila aj Študentská Klubovňa zo Žiliny.

Výzva riaditeľom škôl


Aktivisti sa zároveň obrátili na riaditeľov trnavských stredných škôl, ktoré Úrad vlády SR v súvislosti s plánovanou diskusiou oslovil, aby dali študentom na výber okrem možnosti zúčastniť sa na diskusii s premiérom aj možnosť prísť v čase premiérovho podujatia na ohlásený protest.

Podľa Bestvinu bola oslovená Stredná priemyselná škola technická v Trnave, Gymnázium Jána Hollého v Trnave a Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu v Trnave. V stredu 25. februára sa má v Trnavskom kraji konať aj výjazdové rokovanie vlády.


Zdroj: SITA.sk - Študenti a aktivisti chystajú v Trnave protest proti diskusii s Ficom, pozývajú aj verejnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

