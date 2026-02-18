|
Streda 18.2.2026
Úvodná strana
|
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
|
18. februára 2026
Študenti a aktivisti chystajú v Trnave protest proti diskusii s Ficom, pozývajú aj verejnosť
Protest proti plánovanej diskusii predsedu vlády Roberta Fica so študentmi v Trnave organizujú v stredu 25. februára o 7:30 na Múzejnom námestí v Trnave študenti a občianski ...
18.2.2026 (SITA.sk) - Protest proti plánovanej diskusii predsedu vlády Roberta Fica so študentmi v Trnave organizujú v stredu 25. februára o 7:30 na Múzejnom námestí v Trnave študenti a občianski aktivisti. Diskusia sa má konať v tento deň o 8:00 v priestoroch Západoslovenského múzea.
„Premiér Robert Fico pokračuje po komunikačnom fiasku so študentmi v Žiline vo svojej kampani, aby napravil svoj obraz. Pritom študentov, za ktorými cestuje po mestách Slovenska, len zneužíva, a navyše pod hlavičkou Úradu vlády SR, na vlastné politické ciele,“ uviedol líder trnavských občianskych aktivistov a organizátor viacerých protestov Peter Bestvina.
Organizátori pozývajú aj verejnosť, aby vyjadrila nesúhlas s politikou, ktorá podľa nich spôsobuje „katastrofálny odliv mladých ľudí zo Slovenska“. K podpore protestu sa prihlásila aj Študentská Klubovňa zo Žiliny.
Aktivisti sa zároveň obrátili na riaditeľov trnavských stredných škôl, ktoré Úrad vlády SR v súvislosti s plánovanou diskusiou oslovil, aby dali študentom na výber okrem možnosti zúčastniť sa na diskusii s premiérom aj možnosť prísť v čase premiérovho podujatia na ohlásený protest.
Podľa Bestvinu bola oslovená Stredná priemyselná škola technická v Trnave, Gymnázium Jána Hollého v Trnave a Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu v Trnave. V stredu 25. februára sa má v Trnavskom kraji konať aj výjazdové rokovanie vlády.
