SaS kritizujú zámer vlády utratiť na cyrilometodské oslavy na Devíne 750-tisíc eur – VIDEO

30.6.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje zámer vlády utratiť na cyrilometodské oslavy na Devíne 750-tisíc eur. Ako na tlačovej besede poukázala poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková , deje sa tak v čase konsolidácie, a suma je podľa jej slov takmer dvojnásobná v porovnaní s minulým rokom.„Chcem, aby si občania na to spomenuli najmä o pár mesiacov, keď pán Kamenický (minister financií) bude oznamovať ďalšiu vlnu konsolidácie, keď Fico bude hovoriť o tom, ako bude treba zvyšovať dane alebo budú rušiť niektoré príspevky," vraví poslankyňa.Bajo Holečková tiež poukázala na viaceré konkrétne výdavky, medzi iným aj na to, že kým minulý rok stál prenájom hradu Devín 15-tisíc eur, tento rok je suma na úrovni 70-tisíc eur.„Najabsurdnejšie na tom je, že pre tieto papalášske oslavy uzavreli hrad Devín pre verejnosť na osem dní. Na začiatku prázdnin, v čase najväčšej turistickej sezóny zavreli jednu z najnavštevovanejších pamiatok v Bratislave, lebo si na nej chcú zorganizovať oslavy," kritizuje poslankyňa. Spytovala sa, čo tam osem dní budú robiť, či tam predseda vlády bude stavať hrádzu proti progresivizmu a liberalizmu, ktorú na Devíne prisľúbil pred rokom.„Ja si myslím, že by pán premiér, namiesto hrádze proti progresivizmu a liberalizmu mal stavať hrádzu proti zneužívaniu verejných financií a korupcii," vyjadrila sa Bajo Holečková.Poslankyňa ďalej uviedla, že zo zverejneného programu jej vyplýva, že na hrade sa bude konať niečo ako stredoveký jarmok, čo ale podľa nej nemá nič spoločné s Cyrilom a Metodom. Podľa nej by sa dali prostriedky využiť efektívnejšie napríklad na školstvo, keďže solúnski bratia boli aj učiteľmi. Prípadne by sa podľa Bajo Holečkovej vládni predstavitelia mohli zúčastniť na svätej omši v Nitre, kde si vierozvestcov budú pripomínať.„Lenže viete, problém je v tom, že tam premiér nebude môcť vystúpiť s prejavom plným nenávisti a budovania hrádzí proti liberalizmu a progresivizmu," tvrdí poslankyňa. Vrátila sa k programu osláv a priblížila, že na podujatí by mali piecť vola, prítomní by mali byť aj sokoliari či ukážky stredovekej kuchyne. Oslavy porovnala s obdobným rytierskym podujatím, ktoré sa v minulosti konalo na hrade Červený kameň, ktorý ale stál 75-tisíc eur, teda desatinu sumy vyčlenenej na oslavy.Bajo Holečková tvrdí, že Ministerstvo obrany tají konkrétne položky, na ktoré budú prostriedky použité. Podľa jej vyjadrenia sa k informáciám nedopátrala ani prostredníctvom infožiadosti. Program podľa nej pritom poznajú, keďže majú podpísanú zmluvu s STVR , na základe ktorej ho museli dramaturgii odovzdať. Poslankyňa apeluje na transparentné informovanie o tom, na čo má byť použitých 750-tisíc eur.„Stále si ale myslím, že robiť takéto oslavy za takúto sumu v čase konsolidácie je výsmech ľuďom do tváre," uzavrela. Podpredseda SaS Marián Viskupič oslavy označil za papalášizmus, poukázal pritom, že minister financií Ladislav Kamenický avizuje ďalší konsolidačný balíček. Pripravované oslavy podľa neho nemajú nič spoločné s Cyrilom a Metodom. Za predmetné prostriedky by sa podľa neho napríklad dal kúpiť jeden CT prístroj či zrekonštruovať škôlky alebo mosty.„Toto nie je o tom, že by sme si nectili kresťanské tradície a sviatky, ale o tom, ako vláda rozhadzuje peniaze nás všetkých," vraví Viskupič. Podobne ako Holečková kritizoval uzavretie hradu Devín, ktorý podľa neho denne navštívia stovky ľudí.