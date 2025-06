SaS upozorňuje na pripravované zmeny vo volebných kauciách, opatrenia môžu ovplyvniť politickú súťaž – VIDEO

Niektoré body zasahujú do demokracie

Politická súťaž môže byť obmedzená

Zmena názvu politických strán

Koalícia sa obáva ďalších volieb

30.6.2025 (SITA.sk) - Poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňujú na navrhované zmeny vo volebných kauciách. Poslanec Ondrej Dostál na tlačovej besede uviedol, že návrh na novelizáciu zákona o politických stranách a novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva v pondelok Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Ako priblížil, návrh obsahuje aj technické záležitosti, ktoré reagujú na problémy aplikačnej praxe, no taktiež obsahuje aj politické body, ktoré podľa Dostála zasahujú do politickej súťaže a podstaty demokracie.„Tento návrh oslabuje a obmedzuje slobodnú súťaž politických síl. Ide najmä o ustanovenia, ktorými sa zvyšuje kaucia pre účasť na parlamentných voľbách zo 17-tisíc na 50-tisíc, a v eurovoľbách z 1 659 eur na 30-tisíc eur,“ poukázal poslanec.Doplnil, že návrh prináša aj zvýšenie hranice pre vrátenie tejto kaucie. Kým v súčasnosti sa kaucia vráti strane, ktorá vo voľbách získala dve percentá hlasov, novela navrhuje, aby to bolo päť percent. Kauciu by tak naspäť dostali len parlamentné strany.„Zároveň sa má príspevok poskytovať stranám, ktoré dosiahli päť percent, nie tri percentá, ako je to teraz. Teda zase sa má štátne financovanie politických strán obmedziť opäť len na politické strany,“ vraví Dostál.Predmetné opatrenia podľa neho môžu obmedziť politickú súťaž, keďže odradí časť politických síl, ktoré si to nebudú môcť dovoliť a voľby sa stanú záležitosťou strán, ktoré majú prostriedky.„Teda takých, ktoré majú financovanie zo štátneho rozpočtu a kaucia pre ne nie je problém. Alebo takých, ktoré majú za sebou niekoho bohatého,“ vraví Dostál. Podľa neho nejestvuje žiadny dôvod na takéto drastické zmeny, kaucia by podľa neho nemala odrádzať od participácie na volebnej súťaži.Dostál poukázal aj na ďalšie ustanovenie, ktoré navrhuje, aby politické subjekty nemohli meniť svoje názvy päť rokov od jej vzniku či od poslednej zmeny.„Toto má údajne slúžiť na to, aby nedochádzalo ku kupovaniu politických strán, keď si chce niekto založiť politickú stranu, tak namiesto toho, aby si poctivo vyzbieral 10-tisíc podpisov, tak si nejakú stranu v úvodzovkách kúpi a zmení jej názov a orientáciu,“ vraví poslanec.Považuje to za legitímny dôvod, no podľa jeho názoru to obmedzí len kupovanie politických strán, ktoré vznikli či zmenili názov pred piatimi rokmi a skomplikuje to život politickým subjektom, ktoré menia názov napríklad kvôli zmene politickej orientácie.Poslanec rovnako poukázal aj na zníženie príspevkov pre politické strany v prípade, ak je v roku pred rokom konania volieb deficit štátneho rozpočtu vyšší ako tri percentá HDP. V takom prípade by sa všetky príspevky od štátu mali krátiť o 30 percent na celé štyri roky.Dostál pripustil, že toto opatrenie stojí za diskusiu, najmä ak sa politické strany majú podieľať na konsolidácii verejných financií, no nie v takejto podobe. Podľa neho sa to dotkne najmä opozičných strán, a taktiež malých politických subjektov. „Je to opäť opatrenie, ktoré obmedzuje politickú súťaž a je v rozpore so zásadami demokracie,“ tvrdí Dostál.Táto vládna koalícia sa snaží obmedzovať politickú súťaž ako sa len dá, tvrdí poslanec parlamentu Juraj Krúpa v súvislosti s viacerými návrhmi koaličných politikov týkajúcich sa politickej súťaže. Krúpa je toho názoru, že koalícia to robí z obáv, že nevyhrá najbližšie parlamentné voľby (jeseň 2027 - pozn. SITA).Krúpa tvrdí, že Slovensko sa pomaly stáva takzvanou hybridnou demokraciou, teda systémom, ktorý sa odkláňa od klasického demokratického systému. Spomenul v tomto smere napríklad polarizáciu spoločnosti, hovoril o obmedzovaní médií či občianskej spoločnosti, kde argumentoval takzvaným lex atentát.Spomenul aj dianie v parlamente, kde sa rokuje len o vládnych návrhoch, poukázal, že parlament sústavne odsúva napríklad návrhy na odvolávanie ministrov, a tiež sa neotvárajú rokovania parlamentných výborov.