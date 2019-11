SaS má záujem pridať sa k dohode o neútočení s PS-Spolu a KDH

Na snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík (vpravo). Foto: TASR - Oliver Andráš Foto: TASR - Oliver Andráš

Bratislava 4. novembra (TASR) - Opozičná strana SaS má záujem pridať sa k dohode o neútočení, ktorú v lete podpísali mimoparlamentné strany KDH a Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Povedal to v pondelok predseda SaS Richard Sulík. K dohode sa v pondelok mala pridať aj strana Za ľudí, stretnutie lídrov strán sa však zrušilo.uviedol Sulík.Zároveň reagoval na zrušené stretnutie lídrov a myslí si, že SaS je jediná strana, ktorá dokáže dostať všetkých opozičných lídrov za jeden stôl, tak ako sa to stalo nedávno.Líder strany Za ľudí Andrej Kiska v októbri avizoval, že okrem pripojenia sa k paktu o neútočení navrhuje doplniť odmietnutie spolupráce so Smerom-SD, SNS, kotlebovcami a Štefanom Harabinom. Dohoda o neútočení, ktorú zatiaľ podpísali PS-Spolu a KDH, obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády.