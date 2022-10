SaS navrhuje vytvoriť inštitút partnerského spolužitia. Slovensko má podľa Marcinkovej voči LGBT komunite veľký dlh (video)

Úprava majetkových práv

Pokus o politický zmier

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) navrhuje vytvoriť na Slovensku inštitút partnerského spolužitia. Týkal by sa osôb opačného aj rovnakého pohlavia. Ako informoval v pondelok na tlačovej konferencii poslanec za SaS Ondrej Dostál , Slovensko je jednou zo šiestich krajín Európskej únie, ktorá nemá nijakým spôsobom upravené vzťahy osôb rovnakého pohlavia.„Návrh je novelou ôsmich zákonov a nie je ním dotknutý zákon o rodine,“ zdôraznil Dostál. Cieľom je potvrdiť vzťah dvoch fyzických osôb bez ohľadu na pohlavie vo vzťahu k štátu a k tretím osobám.Dostál si myslí, že návrh má potenciál prejsť v parlamente, pretože vychádza z programového vyhlásenia vlády, na ktorom sa vtedajší koaliční partneri dohodli v roku 2020 a zakomponovali doň záväzok zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. V prípade schválenia návrhu by podľa jeho slov nevzniklo plnohodnotné životné partnerstvo, ako to predtým navrhoval poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska a ktorého návrh neprešiel, ale „iba úprava majetkových práv a niektorých životných situácií.“Ide napríklad o sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie, zavedenie bezpodielového spoluvlastníctva, zaradenie partnerov do prvej dedičskej skupiny, sprevádzanie k lekárovi, nárok na ošetrovné, plnenie z poistného po smrti poisteného partnera, poukazovanie dávky na účet inej osoby na žiadosť poberateľa dávky či jednorazové odškodnenie v prípade smrti v dôsledku pracovného úrazu, alebo choroby z povolania. Partnerské spolužitie má podľa návrhu liberálov vzniknúť aj zaniknúť formou notárskej zápisnice.Podľa Dostála nejde o reakciu na minulotýždňový útok na ľudí z LGBT komunity, pretože návrh majú pripravený už viac ako rok. „V auguste 2021 sme ho zaslali koaličným partnerom a v auguste 2022 sme ho predložili, ale zhodou okolností bol odsunutý na októbrovú schôdzu,“ povedal Dostál.Poslankyňa Vladimíra Marcinková z klubu SaS zdôraznila, že cieľom nie je vyvolávať vášne, ale naopak, je to pokus o politický zmier a hľadanie toho, v čom vedia nájsť zhodu s cieľom postupne zlepšiť život ľuďom z LGBT komunity. Podľa Marcinkovej má Slovensko voči tejto komunite veľký dlh. „Nespravili sme pre nich v politike zatiaľ nič. Prosím, spojme politické sily, aby sme týmto ľuďom dali aspoň základný balík práv,“ povedala Marcinková. Zároveň vyzvala politikov, aby v sebe našli ľudskosť a slušnosť a nepovzbudzovali homofóbne nálady.