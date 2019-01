SaS navrhuje zrušiť odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. januára (TASR) – Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach by sa mal zrušiť. Navrhuje to skupina opozičných poslancov SaS v novele zákona, ktorou by sa mal na nadchádzajúcej schôdzi zaoberať parlament. Prijatie predloženého zákona má podľa predkladateľov odbremeniť ekonomiku od dodatočnej odvodovej záťaže.približuje dôvodová správa k návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.Predkladatelia zdôrazňujú, že takýmto spôsobom by sa vytvoril priestor pre investície do jednotlivých sektorov a do zníženia cien pre spotrebiteľov. Podľa nich je hospodárska súťaž v zásade výhodná pre celú spoločnosť.zdôvodnili.Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach bol podľa predkladateľov prijatý v júli 2012 predovšetkým za účelom konsolidácie verejných financií.dodali.