Grécky parlament schválil dohodu o zmene názvu Macedónska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 25. januára (TASR) - Poslanci gréckeho parlamentu schválili v piatok dohodu o zmene názvu Macedónska na Republiku Severné Macedónsko. Informovala o tom agentúra AFP.Hlasovanie sa malo pôvodne konať už vo štvrtok večer. Vzhľadom na enormný záujem poslancov o vystúpenie v rozprave ho však presunuli na piatok.Pre dohodu o normalizácii vzťahov so susedným Macedónskom čelil grécky premiér Alexis Tsipras minulý týždeň v parlamente hlasovaniu o dôvere. Tsipras hlasovanie inicioval po tom, ako na protest proti dohode vládu opustil minister obrany Panos Kammenos a jeho strana Nezávislí Gréci (ANEL). Premiér nakoniec dôveru parlamentu, hoci tesne, získal.Na základe zmienenej dohody sa má Macedónsko premenovať na Republiku Severné Macedónsko. Výmenou za to Grécko stiahne svoje námietky proti tomu, aby sa táto krajina stala členom NATO a prípadne aj Európskej únie. Macedónsko už dohodu ratifikovalo a zmenilo svoju ústavu tak, že do nej začlenilo dodatok o premenovaní krajiny. Na to, aby dohoda názvu nadobudla účinnosť, ju musí ešte ratifikovať grécky parlament.Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrvával od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhodoval s názvom jeho regiónu Makedoniá. Atény sa obávali možných územných nárokov zo strany Skopje. Macedónsko so súhlasom gréckej strany dočasne používalo názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov (OSN).