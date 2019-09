SaS nesúhlasí s povinnou maturitou z matematiky

Na snímke poslanec Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 17. septembra (TASR) – Namiesto povinnej maturitnej skúšky z matematiky by sa malo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR radšej sústrediť na skvalitnenie výučby a poskytnutie lepších učebníc. Myslí si to opozičná strana SaS.Odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva pre TASR uviedol, že o prípadnom zavedení povinnej maturity z matematiky sa ešte len uvažuje a rozhodne sa o tom až po širokej odbornej a verejnej diskusii.Poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) pomenoval dva dôvody, pre ktoré sa hovorí o zavedení povinnej maturity.uviedol Gröhling.Druhým dôvodom podľa poslanca je snaha zlepšiť matematickú gramotnosť u študentov.uviedol poslanec s tým, že je dôležité pozrieť sa na kvalitu učebníc matematiky.Podľa neho štát dodáva učebnice, ktoré sú často považované zaRezort školstva TASR potvrdil, že neuvažuje o celoplošnom zavedení povinnej maturity z matematiky.uviedol rezort školstva.Ako doplnil,Zavedenie povinnej maturity z matematiky sa podľa ministerstva školstva navrhuje pre gymnáziá a vedné STEM odbory v dvoch úrovniach, a to akademickej a aplikovanej. Povinná maturita z matematiky by sa nemala týkať napríklad konzervatórií či stredných zdravotníckych škôl.