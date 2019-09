Greta Thunbergová si prevzala cenu Veľvyslanec svedomia

Greta Thunbergová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. septembra (TASR) - Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová a mládežnícke hnutie Fridays for Future v pondelok vo Washingtone prevzali prestížne ocenenie udeľované ľudskoprávnou organizáciou Amnesty International. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.Amnesty sa rozhodla udeliť Grete Thunbergovej titul Veľvyslanec svedomia za jej aktivity, ktorých cieľom je upozorniť verejnosť na riziká súvisiace so zmenou klímy.Šestnásťročná Švédka prebrala cenu v pondelok na pôde Univerzity Georgea Washingtona v metropole USA.Vo svojom príhovore upozornila, že "opatrenia nutné na zvládnutie tejto krízy dnes jednoducho neexistujú." Vyzvala, že "každý z nás" musí všetkými možnými spôsobmi tlačiť na to, aby ľudí zodpovedných za tento stav a tých, ktorí sú pri moci, donútil konať.Dodala, že cena Amnesty nie je určená len pre ňu, ale aj pre milióny mladých ľudí, ktorí sa od minulého roka zúčastňovali na klimatických štrajkoch konaných každý piatok.Školáci a študenti sa takto pridali ku Grete, ktorá od augusta roku 2018 každý piatok vynecháva vyučovanie, aby svojím protestom pred budovou švédskeho parlamentu donútila politikov konať a upozornila verejnosť na pálčivosť krízy súvisiacej so zmenou klímy.Ďalší zo série týchto štrajkov bude v piatok 20. septembra. V sobotu potom bude nasledovať prvý mládežnícky summit o klíme mládeže, ktorý sa bude konať na pôde OSN. Následne sa v pondelok v New Yorku začne vrcholný summit o klíme (Climate Action Summit), ktorý generálny tajomník OSN António Gutterres zvolal pre to, že najväčší znečisťovatelia životného prostredia na svete neplnia svoje ciele týkajúce sa emisií skleníkových plynov.Generálny tajomník Amnesty International Kumi Naidoo predtým pre AFP uviedol, že titul Veľvyslanec svedomia za rok 2019 pôvodne neplánovali udeliť. Súviselo to s vlaňajším bezprecedentným rozhodnutím odobrať túto cenu mjanmarskej líderke Aun Schan Su Ťij. Amnesty ju totiž obvinila z "hanebnej zrady hodnôt, ktoré kedysi vyznávala" a z "ľahostajnosti" voči utrpeniu národa Rohingov.Naidoo však dodal, že na Amnesty zapôsobil vplyv na postoje ľudí, aký Thunbergová a ďalší mládežnícki aktivisti už majú a aký by mohli dosiahnuť v budúcnosti. Ako príklad uviedol, že po tom, ako sa jeho poslanci stretli s Thunbergovou, britský parlament vyhlásil stav klimatickej krízy. Ako príklad uviedol, že po tom, ako sa jeho poslanci stretli s Thunbergovou, britský parlament vyhlásil stav klimatickej krízy.uviedol. Upozornil tiež, žeNaidoo pripomenul, že zmena klímy sa čoraz viac stáva aj otázkou ľudských práv a dotýka sa tak všetkých aspektov práce Amnesty: od utečencov cez práva pôvodného obyvateľstva až po obranu obhajcov ľudských práv. Poukázal na to, že rastie počet environmentálnych aktivistov, ktorí sa stali obeťou vraždy.Zdôraznil, žeCena Veľvyslanec či Veľvyslankyňa svedomia je najvyšším ocenením, aké udeľuje Amnesty International. Každoročne ňou prejavujeme uznanie ľuďom, ktorí preukázali jedinečné líderské schopnosti a odvahu postaviť sa za ľudské práva.Veľvyslancami svedomia sa v minulosti stali juhoafrický bojovník proti apartheidu a neskorší prezident Nelson Mandela, pakistanská aktivistka za právo žien na vzdelávanie Malála Júsufzajová, americký herec Harry Belafonte, čínsky umelec Ai Weiwei a ďalší.