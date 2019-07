SaS nesúhlasí s prezidentkou vo veci nepodpísania novely o sudcoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. júla (TASR) - Opozičná strana SaS nesúhlasí s právnym názorom prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá v stredu nepodpísala novelu zákona o sudcoch a prísediacich. Novela mala okrem iného zbaviť sudcu funkcie, pokiaľ by kandidoval v parlamentných voľbách a eurovoľbách. Prezidentka so zámerom zákona súhlasí, prekáža jej technický nedostatok. Čaputová žiada, aby sa do novely dostalo aj ustanovenie o doručení vzdania sa funkcie prezidentovi.reagoval poslanec parlamentu Alojz Baránik (SaS), ktorý predkladal pozmeňujúci návrh týkajúci sa zbavenia funkcie sudcu.SaS pripomenula, že novelou, ktorú podporila ústavná väčšina parlamentu, sledovala legitímny cieľ.dodal Baránik.Dôvodom nepodpísania zákona je podľa riaditeľa odboru legislatívy a milostí Kancelárie prezidenta SR Stanislava Gaňu nedostatok, ktorý by spôsoboval nezhodu s ústavou.Prezidentka Čaputová vidí problém v spôsobe, akým k zániku funkcie dochádza. Účinnosť vzdania sa funkcie sudcu nastáva doručením prezidentovi. Doručenie prezidentovi však v návrhu poslanca Baránika absentuje, čím by v prípade podpísania zákona nastal nedostatok právnej úpravy, keď by sa nevedela určiť účinnosť zániku sudcovskej funkcie. Prezidentka tak žiada parlament, aby sa do novely dostalo aj ustanovenie o doručení vzdania sa funkcie prezidentovi.