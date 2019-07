Analytici: Priemysel opäť spomalil tempo rastu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 10. júla (TASR) – Medziročný rast slovenského priemyslu sa v máji opäť spomalil na 4,7 % z aprílových 6,7 %. K slabšej produkcii prispel najmä petrochemický priemysel, ktorý v porovnaní s minulým rokom klesol takmer o dve tretiny. Darí sa, naopak, výrobe elektrických zariadení, no žiadnemu ďalšiemu odvetviu sa už nepodarilo medziročne zrýchliť svoju výrobu. Vyplýva to zo stredajšieho rýchleho komentára analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska.uviedli analytici ÚMS. Výnimkou bola výroba áut s hybridným a elektrickým pohonom. Medzimesačne priemysel rástol, ale iba mierne. Produkcia za apríl a máj je v porovnaní s priemerom prvého štvrťroka vyššia o 0,7 %.V posledných rokoch vidieť nižší dopyt po autách s dieselovým motorom, ktoré nahrádzajú autá s benzínovým motorom a postupne čoraz viac aj autá s alternatívnym pohonom.uviedol ÚMS. Pomerne prudký skok korešponduje so začiatkom výroby dvoch SUV modelov v hybridnej a plug-in hybridnej verzii. Okrem toho by mali v tomto roku pribudnúť v portfóliu áut vyrábaných na Slovensku ešte ďalšie verzie či už s elektrickým, alebo hybridným motorom.Pomerne dobré čísla vykázala podľa analytikov stavebná produkcia, ktorá v máji zaznamenala najvyšší rast v tomto roku, a to o 1,6 %.zhodnotili analytici.