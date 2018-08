SaS: Nesúhlasíme, aby policajný šéf musel byť aktívny policajt

Na archívnej snímke Ľubomír Galko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 25. augusta (TASR) - Policajný prezident zvolený podľa pravidiel, ktoré pripravila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), bude čeliť podozreniu, že sa dostal do funkcie iba preto, aby kryl zločiny Smeru-SD a SNS. Tvrdí to opozičná strana SaS, podľa ktorej by si mal každý kandidát na tento post dobre uvedomiť, do akej obskúrnej voľby vstupuje a akú reputáciu získa.Tieto pravidlá sú totiž podľa liberálov nastavené tak, aby sa do čela polície nedostali ľudia s dobrou povesťou a najmä ochotou nekompromisne stáť na strane zákona.uviedol podpredseda SaS Ľubomír Galko.SaS je zároveň proti tomu, aby sa takto mocensky a účelovo vybratý policajný prezident zabetónoval vo funkcii na sedem rokov a stal sa prakticky neodvolateľným.myslí si Galko.Podľa SaS je perfídnou nehoráznosťou aj hra SNS, ktorá požaduje, aby bol policajný prezident zvolený na neurčito a odvolať ho mohol len parlament, a to ústavnou väčšinou.odkázal Galko.Liberáli vyzývajú občanov, aby všetkými zákonnými prostriedkami dávali najavo nespokojnosť s týmito návrhmi, pretože len odďaľujú to, čo Slovensko najviac potrebuje, a to vládu zákona, rovnosť pred ním a Policajný zbor, ktorý naozaj pomáha a chráni.dodali liberáli.Koaličná SNS v piatok (24.8.) uviedla, že chce ďalej rokovať o zmene pravidiel výberu policajného prezidenta. Odmieta navrhované sedemročné funkčné obdobie. Spravodlivé by podľa národniarov bolo, aby bol policajný prezident zvolený na dobu neurčitú. SNS zároveň odmieta tvrdenia, že nechce podporiť novelu zákona o Policajnom zbore, lebo si dáva podmienky v iných štátnych inštitúciách vrátane SIS.uviedla SNS.O mechanizme, voľbe a iných problémoch Policajného zboru bude podľa národniarov hovoriť koalícia na najbližšej Koaličnej rade.dodáva SNS, ktorá detaily svojich návrhov predloží na najbližšej Koaličnej rade.zdôraznili národniari. Veria, že koalícia dospeje k systémovej zmene voľby policajného prezidenta "bez toho, aby sme boli upodozrievaní z porušovania demokratických pravidiel v spoločnosti".Vláda mala o novele zákona, ktorá má zmeniť pravidlá výberu policajného prezidenta, rozhodovať v stredu (22.8.). Napokon ju ale presunula na začiatok septembra. Dôvodom je najmä navrhované sedemročné funkčné obdobie, ktoré kritizovala odborná verejnosť. Ministerka Saková bude ďalej o ňom rokovať, nevylúčila úpravu dĺžky funkčného obdobia.Navrhované pravidlá výberu prezidenta Policajného zboru počítajú s tým, že ho bude naďalej vymenúvať minister vnútra. Urobiť tak ale bude môcť až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Na vymenovanie policajného prezidenta má byť teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra. Vo funkcii by mal byť na sedem rokov. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vzniknúť má Úrad inšpekčnej služby.