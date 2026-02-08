|
Nedeľa 8.2.2026
Meniny má Zoja
08. februára 2026
SaS odmieta voľbu nového generálneho prokurátora pred voľbami, Gröhling hovorí o nebezpečnom precedense
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor Opozícia Politika 24 Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky
„Ruky preč od voľby generálneho prokurátora pred voľbami!,“ odkázal Gröhling v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ24. ...
8.2.2026 (SITA.sk) -
„Ruky preč od voľby generálneho prokurátora pred voľbami!,“ odkázal Gröhling v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ24. Považuje to za zastrašovanie. Pripomenul, že generálny prokurátor Žilinka bol svojho času zvolený aj opozíciou aj koalíciou, Žilinkovu osobu komentovať nechcel. V rámci opozície podľa neho nediskutovali o mene nového generálneho prokurátora. V SaS sa podľa neho o tom rozprávali, diskusia bola o rôznych menách, Gröhling ale v tejto chvíli odmietol povedať akékoľvek mená.
Zdroj: SITA.sk - SaS odmieta voľbu nového generálneho prokurátora pred voľbami, Gröhling hovorí o nebezpečnom precedense © SITA Všetky práva vyhradené.
