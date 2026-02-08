Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

08. februára 2026

Severokórejský režim pripravuje kľúčové politické podujatie, zjazd sa uskutoční po 5 rokoch


Severokórejské vedenie usporiada koncom tohto mesiaca stranícky zjazd, oznámili v nedeľu štátne médiá. Bude to prvé takéto veľké zhromaždenie od roku 2021. Deviaty zjazd ...



north_korea_russia_56123 676x451 8.2.2026 (SITA.sk) - Severokórejské vedenie usporiada koncom tohto mesiaca stranícky zjazd, oznámili v nedeľu štátne médiá. Bude to prvé takéto veľké zhromaždenie od roku 2021.

Deviaty zjazd sa uskutoční v Pchjongjangu


Rozhodnutie bolo prijaté v sobotu na stretnutí najvyšších predstaviteľov vládnucej Kórejskej strany práce vrátane Kim Čong-una, informovala štátom prevádzkovaná Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA).

„Politické byro Ústredného výboru Kórejskej strany práce jednomyseľne prijalo rozhodnutie o otvorení deviateho zjazdu v Pchjongjangu, hlavnom meste revolúcie, koncom februára 2026,“ uviedla KCNA.

Kľúčová politická udalosť režimu


Zatiaľ posledný stranícky zjazd - ôsmy v poradí tohto izolovaného národa s jadrovými zbraňami - sa konal v januári 2021. Na tomto stretnutí bol Kim menovaný za generálneho tajomníka strany, čo je titul, ktorý bol predtým vyhradený pre jeho otca a predchodcu Kim Čong-ila, čo analytici označili za krok na posilnenie jeho autority.

Zjazd je najvyšším zhromaždením vládnucej strany a akýmsi veľkolepým politickým prvkom, ktorý posilňuje autoritu režimu a môže slúžiť ako platforma na oznámenie politických a personálnych zmien medzi severokórejskou elitou.


Zdroj: SITA.sk - Severokórejský režim pripravuje kľúčové politické podujatie, zjazd sa uskutoční po 5 rokoch © SITA Všetky práva vyhradené.

