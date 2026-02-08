|
Nedeľa 8.2.2026
Meniny má Zoja
Denník - Správy
08. februára 2026
Severokórejský režim pripravuje kľúčové politické podujatie, zjazd sa uskutoční po 5 rokoch
Severokórejské vedenie usporiada koncom tohto mesiaca stranícky zjazd, oznámili v nedeľu štátne médiá. Bude to prvé takéto veľké zhromaždenie od roku 2021. Deviaty zjazd ...
8.2.2026 (SITA.sk) - Severokórejské vedenie usporiada koncom tohto mesiaca stranícky zjazd, oznámili v nedeľu štátne médiá. Bude to prvé takéto veľké zhromaždenie od roku 2021.
Rozhodnutie bolo prijaté v sobotu na stretnutí najvyšších predstaviteľov vládnucej Kórejskej strany práce vrátane Kim Čong-una, informovala štátom prevádzkovaná Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA).
„Politické byro Ústredného výboru Kórejskej strany práce jednomyseľne prijalo rozhodnutie o otvorení deviateho zjazdu v Pchjongjangu, hlavnom meste revolúcie, koncom februára 2026,“ uviedla KCNA.
Zatiaľ posledný stranícky zjazd - ôsmy v poradí tohto izolovaného národa s jadrovými zbraňami - sa konal v januári 2021. Na tomto stretnutí bol Kim menovaný za generálneho tajomníka strany, čo je titul, ktorý bol predtým vyhradený pre jeho otca a predchodcu Kim Čong-ila, čo analytici označili za krok na posilnenie jeho autority.
Zjazd je najvyšším zhromaždením vládnucej strany a akýmsi veľkolepým politickým prvkom, ktorý posilňuje autoritu režimu a môže slúžiť ako platforma na oznámenie politických a personálnych zmien medzi severokórejskou elitou.
Zdroj: SITA.sk - Severokórejský režim pripravuje kľúčové politické podujatie, zjazd sa uskutoční po 5 rokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
