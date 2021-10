SaS odsudzuje správanie futbalových výtržníkov na zápase Spartaka a Slovana, žiada pre nich exemplárne tresty (foto)

Nezvládnutý zápas

Hanba pre celý futbal

Hromadná bitka fanúšikov

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odsudzuje správanie futbalových výtržníkov na nedeľňajšom zápase medzi Spartakom Trnava Slovanom Bratislava a žiada exemplárne tresty. SaS to uviedla v stanovisku, ktoré zaslal jej hovorca Ondrej Šprlák „V mene všetkých slušných priaznivcov športových podujatí a v mene všetkých detí, ktorých bolo na derby Trnava – Slovan na štadióne v Trnave neúrekom, sa dištancujem od nechutného správania sa časti fanúšikov z oboch táborov. Rizikový zápas Fortuna ligy bol nezvládnutý v mnohých ohľadoch," konštatoval štátny tajomník ministerstva školstva Ivan Husár Vedenie slovenského futbalu preto strana vyzýva, aby v tejto kauze postupovalo veľmi razantne.Podľa podpredsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Radovana Slobodu (SaS) je takéto správanie absolútnou neakceptovateľnou hanbou pre celý slovenský futbal.„Žiadame exemplárne tresty pre oba tímy, pretože nielen, že zlyhala organizácia zápasu, ale každý tím nesie vinu za svojich fanúšikov. Únia ligových klubov musí rozhodnúť promptne a rýchlo, aby to bolo ponaučenie pre ďalšie zápasy. Je neprijateľné, keď namiesto kvalitného futbalu, majú všetky naše mladé talenty za príklad len bitku a násilnosti,“ doplnil Sloboda.Futbalové derby FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava o prvé miesto v tabuľke v rámci 11. kola Fortuna ligy sa v nedeľu 17. októbra nedohralo. Jeho 161. edícia sa skončila už po 15 minútach. Spôsobila to hromadná bitka fanúšikov oboch táborov, ktorá sa odohrala priamo na trávniku.Bitke predchádzali vzájomné provokácie a hádzanie delobuchov v hľadisku trnavského Štadióna Antona Malatinského. Hlavný rozhodca Filip Glova najprv zápas iba prerušil a odvolal hráčov do šatní. Po približne 45 minútach vyšiel späť na ihrisko, rozpažil a definitívne ukončil zápas.