SaS po sérii zlých rozhodnutí stráca podporu. Kto je víťazom sporu Sulíka s Matovičom?

Idem – nejdem, rád sa vrátim

Odchod voličov SaS k iným stranám

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Za poklesom preferencií strany Sloboda a Solidarita (SaS) vidí politológ Jozef Lenč sériu zlých rozhodnutí. Ako povedal v relácii týždenníka Plus7dní Karty na stôl, začalo sa to zbytočne dlhým ultimátom, aby Igor Matovič OĽaNO ) odišiel z postu ministra financií Nasledovala dvojkoľajnosť vo vyjadreniach, keď jedno hovoril Richard Sulík a druhé uznesenie Republikovej rady SaS, za ktorým stál Martin Klus „Potom tu bol odchod z koalície, ktorý bol taký, že idem – nejdem, rád sa vrátim. To im vyčítala aj opozícia," povedal Lenč.V konečnom dôsledku sa zo SaS podľa politológa stala strana, ktorej vlastní voliči nie sú presvedčení o tom, že urobila dobre, keď odišla z koalície a väčšia verejnosti ju obviňuje z toho, že vláda stále pokračuje.„Chvíľami sa tvária ako tvrdá opozícia, chvíľami ako mäkká opozícia a nakoniec sú ako tí, ktorí nie sú schopní ani správne zahlasovať a ochrániť svoju významnú členku v pozícii predsedníčky zdravotníckeho výboru," poukázal Lenč na dôvody poklesu preferencií SaS z dvojciferného čísla na úroveň zhruba šiestich percent.Preliv voličov sa podľa neho ukazuje byť smerom k Progresívnemu Slovensku , keďže SaS klesá a Progresívne Slovensko vo volebných preferenciách stúpa. Je možné, že voliči SaS odchádzajú aj k celkom iným stranám, pretože veľa slovenských voličov strán je podľa politológa takých, že volí konkrétnu stranu, pretože sa im momentálne páči, čo hovorí.V prípade sporu Sulíka a Matoviča nevidí Lenč ako víťaza ani jedného z nich. Práve naopak, obaja sú porazení. „Zlé renomé v očiach verejnosti mali už predtým, ešte horšie majú potom a ich mená budú betónovým kvádrom na nohách ich politických strán, čiže budú ich ťahať dole," zhodnotil Lenč.Víťazom tohto sporu sú podľa neho strany, ktorým stúpajú preferencie, napríklad Smer-SD Hlas-SD osciluje od obdobia svojho vzniku na úrovni okolo 20 percent, ale Robert Fico (Smer-SD) od januára 2021 po dnes zdvojnásobil preferencie strany zo 7,5 na 15 percent.Víťazne z tohto sporu vychádza podľa Lenča aj Boris Kollár (Sme rodina), ktorému dnes prechádzajú také návrhy, ktoré by mu pri SaS v koalícii neprešli.