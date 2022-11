Šéf CIA sa stretol s vedúcim ruskej zahraničnej rozviedky, o urovnaní vojny na Ukrajine ale nehovorili

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) má v pondelok v Ankare stretnutie s jeho ruským náprotivkom, aby hovorili o následkoch možného nasadenia jadrovej zbrane na Ukrajine zo strany Ruska.Uviedol to nemenovaný predstaviteľ rady pre národnú bezpečnosť Bieleho domu, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, lebo nemal povolenie stretnutie verejne komentovať. William Burns a šéf ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin podľa neho nebudú hovoriť o urovnaní vojny na Ukrajine. Burns by však mal hovoriť aj o väznených Američanoch v Rusku Brittney Grinerovej a Paulovi Whelanovi, o ktorých prepustenie sa v rámci výmeny väzňov usiluje Washington.Spomenutý americký predstaviteľ povedal, že o Burnsovej ceste do Turecka informovali aj ukrajinských predstaviteľov.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok povedal, že nemôže potvrdiť, ani vyvrátiť správy o americko-ruských rokovaniach v Turecku. Dvaja tureckí predstavitelia zas uviedli, že nevedia o stretnutí medzi americkou a ruskou delegáciou.