SaS podľa Šipoša stále vajatá s podporou protiinflačnej pomoci, Remišová verí, že z toho nebude druhý euroval

Na jednorazovej pomoci sa dohodli

Koalícia nemá alternatívu

9.5.2022 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) „stále vajatá“ s podporou protiinflačných opatrení. Úlohou je dostať SaS na palubu.Pred rokovaním koaličných partnerov to v pondelok vyhlásil predseda poslaneckého klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Michal Šipoš . Verí, že koalícia vážnu situáciu ustojí tak, ako iné vážne situácia ustála už v minulosti.Koalícia je dohodnutá na jednorazovej finančnej pomoci. Problémom je pomoc pre rodiny s deťmi na rok 2023.Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) jednorazová pomoc môže ísť v stredu tento týždeň na rokovanie vlády a o ďalšej pomoci je čas sa ešte v koalícii rozprávať.Poznamenal, že rokovať sa môže aj počas schvaľovania pomoci v parlamente. To, či bude ďalej vláda pokračovať, je podľa Gröhlinga otázka aj na premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), akým spôsobom chce mať zostavenú koalíciu.Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová povedala, že verí, že balík protiinflačnej pomoci schvália. „Mne samej prekáža, že to riešime už tri mesiace,“ poznamenala. Vyjadrila takisto vieru, že z pomoci ľuďom nebude „druhý euroval“. Ten v minulosti znamenal pád vlády Ivety Radičovej Doplnila, že zachytila informácie o možnom odchode SaS z vlády. Ako však poznamenala, koalícia nemá alternatívu. „V súčasnosti je alternatíva Fico, fašisti a Hlas,“ podotkla.Podľa nej by to pre Slovensko znamenalo, že sa prestanú vyšetrovať korupčné kauzy, „naplnia sa vyhrážky Fica, ktoré adresuje prokurátorom, sudcom a vyšetrovateľom, a že tu kompletne zlikvidujú právny štát“.