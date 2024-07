SaS podporuje Dúhový Pride. Toleranciu a rešpekt však musí budovať najmä vláda, myslí si Gröhling (video)

Toleranciu a rešpekt musí budovať najmä vláda

Politici podnecovaním nenávisti zakrývajú vlastnú neschopnosť

20.7.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podporuje sobotňajší Dúhový Pride . Ako strana vysvetlila, vníma ho ako podujatie prezentujúce toleranciu a rešpekt k rôznorodosti. SaS súčasne vyzýva vládnych politikov, aby prestali polarizovať spoločnosť a robiť z občanov terče nenávisti.Predseda liberálov Branislav Gröhling doplnil, že Dúhový Pride je symbolom rešpektu, tolerancie a snahy o zrovnoprávnenie všetkých občanov na Slovensku.„SaS sa už od svojho vzniku hlási k týmto hodnotám. Veríme v slobodný život jednotlivca a v to, že každý má právo žiť šťastne a podľa seba,“ dodal Gröhling.Predseda SaS ďalej upozornil na skutočnosť, že toleranciu a rešpekt musí budovať najmä vláda . Gröhling v tomto smere oceňuje prácu polície za to, že sa im podarilo odhaliť skupinu plánujúcu útok na pochod. Podľa predsedu strany však zodpovednosť nesú politici. NAKA radikalizovanú skupinu vôbec nemusela riešiť, ak by niektorí politici sami nešírili nenávisť a neradikalizovali spoločnosť. Keď si politici nalepia na bilbordy “rešpektujem iný názor” a potom šíria nenávisť proti vlastným občanom, ktorí ich platia, je to naozaj hanba,“ vyhlásil Gröhling a dodal, že Slovensko bude bezpečnejšou krajinou len vtedy, keď politici prestanú burcovať nenávisť voči menšinám.Nie je totiž podľa neho normálne, aby ministerka kultúry Martina Šimkovičová SNS ) vinila LGBT ľudí z toho, že heterosexuáli nemajú deti.„Nie je normálne, aby politici roky podnecovali nenávisť len preto, aby získali lacné politické body a aby zakryli vlastnú neschopnosť,“ povedal Gröhling a zdôraznil, že všetci občania majú mať rovnaké práva, všetci dodržujú rovnaké pravidlá, platia dane, a preto by im štát mal dávať rovnaký rešpekt a rovnaké práva.„Žiadne skupiny občanov nesmú byť terčom útokov od politikov, ktorí občanom majú slúžiť. Politici by nemali útočiť na svojich občanov. Mali by sa sústrediť na to, aby zlepšili život všetkých občanov Slovenska,“ uzavrel Gröhling.