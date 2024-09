SaS podporuje kultúrnu obec v štrajkovej pohotovosti, podľa Gröhlinga sa vláde všetko rozpadá pod rukami

Viaceré štrajky

Kultúra má veľký problém





Slovenská kultúrna obec vstupuje do štrajkovej pohotovosti. Zatiaľ nejde o ostrý štrajk, pri ktorom by prerušili prácu. Sformoval sa aj výbor kultúrneho štrajku, koordinuje ho platforma Otvorená kultúra! K dnešnému ránu bolo v štrajkovej pohotovosti približne 1 300 osôb z vyše 25 miest a obcí. Dôvodom na vstup do štrajkovej pohotovosti je podľa organizátorov alarmujúca situácia v kultúrnej sfére.





5.9.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podporuje kultúrnu obec v štrajkovej pohotovosti. Informovala o tom strana SaS. Ako uviedol jej predseda Branislav Gröhling ministerstvo kultúry sa obrátilo proti ľuďom, ktorí pracujú v kultúre a ministerka Martina Šimkovičová (nom. SNS ) rezort vedie bez vízie a odbornosti.Spomenul napríklad prepúšťanie odborníkov, rušenie oddelení, zastrašovanie kultúrnych zamestnancov, šikanu a vyhrážanie sa. „Plne preto podporujeme kultúrnu obec na Slovensku a vyhlásenie štrajkovej pohotovosti,“ vyhlásil Gröhling.Vláde sa to podľa predsedu SaS rozpadá pod rukami. „Okrem umelcov a hercov zvažujú štrajk aj učitelia a do štrajkovej pohotovosti vstúpil už aj odborový zväz polície či Konfederácia odborových zväzov SR. Toto je správna cesta, ako dať Robertovi Ficovi Smer-SD ) pocítiť, že sa proti jeho politike už začínajú búriť aj sektory naprieč celou spoločnosťou,“ zdôraznil Gröhling.Strana štrajkovú pohotovosť ľudí z kultúry vníma ako jasnú reakciu voči konaniu Šimkovičovej. Poslanec René Parák (SaS) upozornil, že zákony a fungujúce systémy podpory kultúry boli nahradené chaosom. Vedenie rezortu podľa neho dokáže iba ničiť a paralyzovať. Upozornil, že ľudia v kultúre nevedia, či budú môcť pracovať a či budú fungovať kultúrne inštitúcie a centrá.„Ani národné pamiatky sa nedočkali pomoci, akú potrebujú a s akou rátali. Platy tisícok ľudí pracujúcich v kultúre sú v porovnaní s bežnými príjmami na Slovensku často podpriemerné. Kultúra má veľký problém. Toto nie je o zopár postoch a peniazoch, ako sa to snažia vykresliť Šimkovičová a Machala ,“ dodal Parák s tým, že je to o ohrození profesionálnej slobodnej tvorby.