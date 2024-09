Bombové hrozby na školách je potrebné riešiť odborne, inštalovanie kamier je podľa Spišiaka len „politické zaplátanie situácie“ (video)

Situácia s bombovými hrozbami

Zaplátanie situácie

Odvolávanie Šimečku

Pomsta za dobrú opozičnú prácu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.9.2024 (SITA.sk) - Situáciu na školách v súvislosti s bombovými hrozbami je potrebné riešiť odborne a profesionálne, nie politicky. Na tlačovej besede to skonštatoval poslanec za hnutie Progresívne Slovensko (PS) Jaroslav Spišiak . Daná situácia podľa neho poukazuje na väčší problém, ktorý podľa jeho názoru existuje v Policajnom zbore a na ministerstve vnútra „Tento problém je v tom, že má nekompetentné riadenie, či na úrovni ministerstva, alebo aj Policajného zboru,“ vyjadril sa Spišiak a argumentoval napríklad hroziacim odchodom skúsených policajtov či zaradením neskúsených nových policajtov na vysoko špecializované pozície.Zložitá personálna situácia v policajnom zbore bola podľa Spišiaka dlhodobo známa, minister vnútra Hlas-SD ) ju ale podľa neho dostatočne neriešil.Situáciu s bombovými hrozbami na školách podľa Spišiakovho názoru rieši šéf rezortu vnútra Šutaj Eštok skôr politicky, spomenul napríklad jeho ideu inštalovať na školách kamerové systémy. Spišiak je toho názoru, že to nie je dostačujúce riešenie, efektívne by bolo podľa neho len v prípade vysokej kvality takéhoto systému.„Je to len také politické zaplátanie situácie,“ myslí si Spišiak. Pre efektivitu by podľa neho bol potrebný aj dostatočný personálny substrát, ktorý by v prípade krízovej situácie zasiahol, samotná kamera podľa neho nič nevie vyriešiť. Pripustil, že v určitých situáciách môže kamerový systém pomôcť, no nie v prípade bombových hrozieb.Plán na riešenie problematiky by mal byť podľa neho naplniteľný, v tomto smere Spišiak poukázal na nedostatok policajtov. Situáciu v policajnom zbore podľa neho treba riešiť systematicky, nie ad hoc, napríklad rôznymi príplatkami. Michal Šimečka reagoval aj na podanie návrhu na zvolanie schôdze k jeho odvolaniu z postu podpredsedu parlamentu Mimoriadna schôdza k jeho odvolávaniu by mala byť do siedmich dní, informoval o tom podpredseda parlamentu Tibor Gašpar Smer-SD ), ktorý vo štvrtok spolu s poslancom Rudolfom Huliakom (nom. SNS ) podali v podateľni NR SR dva návrhy.Jeden sa týka odvolávania Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu a druhý sa týka zdôvodnenia jeho odvolania. Gašpar tieto dôvody priblížil na štvrtkovej tlačovej besede.Samotný Šimečka skonštatoval, že sa mu veľmi nechce komentovať to, avšak opakovane sa vyjadril, že ide o pomstu za dobrú opozičnú prácu i snahu odviesť pozornosť od rôznych problémov koalície, napríklad v oblasti kultúry. Je presvedčený o tom, že na neho nič nemajú, a preto hľadajú akékoľvek zámienky, napríklad granty pre Nadáciu Milana Šimečku, ktorá je pomenovaná po jeho starom otcovi.„Týmto tempom to naozaj skončí tak, že ma budú odvolávať a vymyslia si k tomu obvinenie, že týram mačiatka, alebo niečo podobné,“ poznamenal. Zdôraznil, že to nijako neovplyvňuje ich odhodlanie robiť opozičnú politiku.Šimečkovo odvolávanie podporujú strany Smer-SD a SNS, tretí koaličný partner Hlas-SD sa jednoznačne k odvolávaniu nevyjadril, no predseda strany Šutaj Eštok vyzval šéfa PS, aby sám odstúpil.