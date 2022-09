SaS pomôže otvoriť riadnu schôdzu parlamentu, Zemanová označila vstup Šimka do Sme rodina za veľký problém

Priznanie chyby

Veľký problém

17.9.2022 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka poslaneckého klubu v NR SR Anna Zemanová (SaS) potvrdila, že strana Sloboda a Solidarita pomôže v utorok 20. septembra otvoriť riadnu schôdzu Národnej rady SR . Ako uviedla v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy, neotvorenie schôdze je „plne zodpovedné vzhľadom na situáciu“.Podľa nej nebol program zostavený tak, aby sa zvládla energetická kríza. „Návrhy bodov, ktoré sú dôležité, majú byť prerokované ako prvé,“ doplnila. Poslanec hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Andrej Stančík priznal, že bola chyba, že poslanci OĽaNO meškali na otvorenie parlamentnej schôdze pre dopravnú zápchu. „Sme radi, že sa v utorok schôdza otvorí,“ povedal Stančík.Predsedníčka poslaneckého klubu liberálov potvrdila, že pracujú na materiáli na odvolanie lídra OĽaNO Igora Matoviča z postu ministra financií. Stančík si myslí, že by Matovič mal zotrvať vo funkcii ministra. „Myslím si, že by mal,“ odpovedal na otázku.Zemanová priznala, že pre stranu Sloboda a Solidarita je „veľký problém“ vstup Jozefa Šimka , ktorý kandidoval do parlamentu za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, do poslaneckom klube hnutia Sme rodine.„Pre nás je to veľký problém, nebudeme podporovať návrhy, na ktorých je Jozef Šimko podpísaný,“ dodala Zemanová. Stančík sa vyjadril, že prijatie Šimka do klubu Sme rodina je vecou lídra hnutia Borisa Kollára