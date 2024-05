SaS považuje vstup do európskeho spoločenstva za mimoriadne prospešné

Členstvo v Únii

Pocit slobody

1.5.2024 (SITA.sk) - Aj keď EÚ nie je bezchybná, stále garantuje slobodu a prosperitu. Členstvo v EÚ prináša množstvo výhod.Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS) pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do EÚ. SaS to vníma ako jedno z najdôležitejších rozhodnutí.„Pred 20 rokmi sme presne nevedeli, čo bude pre nás členstvo v EÚ znamenať, no čakali sme, že bude mať pozitívne prínosy. A tak aj bolo, pričom je pre nás priaznivé stále. Preto považujem naše rozhodnutie stať sa členom európskeho spoločenstva krajín, pre takú malú krajinu, akou je Slovensko, za mimoriadne prospešné,“ vyhlásil kandidát na europoslanca Richard Sulík (SaS) s tým, že ak však SR chce, aby jej bolo v EÚ lepšie, treba pracovať z pozície SR ako doma, tak aj v Bruseli.Ako Sulík pripomenul, pri ľudí narodených za komunizmu znamenal vstup do EÚ pocit slobody, a je to podľa neho tak aj naďalej.Za tri najpozitívnejšie veci, ktoré EÚ priniesla, Sulík považuje jednotný trh, ukotvenie v právnom rámci a v silnom systéme bŕzd a protiváh, ako aj slobodu pohybu.„Zvykli sme si na to a som si istý, že nikto súdny o to nechce prísť,“ dodal na záver s tým, že treba poukazovať aj na nedostatky, nech je aj ďalších 20 rokov členstva Slovenska v EÚ takých výhodných, ako tomu bolo doteraz," uzavrel Sulík.