SaS predstavila Bratislavskú deklaráciu o budúcnosti EÚ, riadiť sa ním bude v Europarlamente (video)

9.5.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila Bratislavskú deklaráciu o budúcnosti EÚ. Ide o dokument, ktorým sa bude strana riadiť v Európskom parlamente (EP) . Informoval o tom líder kandidátky SaS do eurovolieb Richard Sulík Ako spresnil, deklarácia bude orientáciou počas pôsobenia v EP a bude ich sprevádzať pri hlasovaniach a prípadných zmenách vo frakciách. Deklaráciu strana predstavila za účasti bývalého českého premiéra Mirka Topolánka či ekonómov Markusa Kerbera z Nemecka a Daniela Lacalle zo Španielska, a to symbolicky na Deň Európy, ktorý pripadá na 9. mája.Kandidát na europoslanca Ján Oravec (SaS) uviedol, že ekonomika a ekonomické základy sú najdôležitejšou témou súčasnosti. Ako upozornil, jej význam neustále klesá a spôsobené je to konaním Únie.„Slovensko ako člen EÚ preto upozorňuje na veci, ktoré by Únia mohla robiť lepšie. Keď totiž nebude silná ekonomika, môžeme zabudnúť na všetky ďalšie ambície,“ dodal Oravec. Topolánek vyhlásil, že to, prečo nie je Únia bezpečná energeticky, geopoliticky či vnútropoliticky je, že nefunguje správne ani EÚ, ani svet.„Aj keď sa môže zdať, že všetkých 27 krajín je na jednej lodi, napriek tomu zažívame nejednotu, nesvornosť, protekcionizmus,“ doplnil Topolánek s tým, že z hľadiska bezpečnostných rizík je už päť minút po dvanástej. Je podľa neho nutné deklarovať spoločnú pripravenosť hájiť EÚ a spoločne odstraňovať mýty, nedorozumenia a chyby.Europoslanec Eugen Jurzyca (SaS) venoval pozornosť rozpočtovej zodpovednosti. Únia nie je na tom podľa jeho slov najlepšie. Podľa Jurzycu je možno to zmeniť, pretože na to existujú nástroje.„Naším cieľom musia byť udržateľné verejné financie a relatívne nízky verejný dlh. Mať totiž nízky dlh je univerzálne zabezpečenie pre krízy. Ak ho má krajina nízky, jednoduchšie vie čokoľvek zafinancovať,“ vysvetlil Jurzyca a priblížil, že správna cesta je napríklad neriešiť mikroekonomické problémy makroekonomicky a začať sa zaoberať efektívnosťou eurofondov.„EÚ môže byť o udržateľnej zodpovednosti, ak urobíme viaceré opatrenia,“ dodal europoslanec. Jeden z 20 najvplyvnejších ekonómov Lacalle zo Španielska je toho názoru, že EÚ je konkurencieschopná, no čelí viacerým problémom.Ako problém vidí napríklad monetárnu politiku, ktorá vytvára podporu zlých investícií, ďalej byrokraciu, administratívu, a tiež najvyššiu záťaž na pracovnú silu, pokiaľ ide o zdanenie i najvyššia záťaž na podnikanie. „Rovnako sme zideologizovali energetickú politiku,“ uzavrel Lacalle s tým, že tieto problémy je možné veľmi rýchlo odstrániť.