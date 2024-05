Horskí záchranári absolvovali v uplynulej zimnej sezóne cez 2 100 zásahov, hory si vyžiadali 12 ľudských životov (video)

Zimná sezóna sa oficiálne skončila

Pomoc turistom či horolezcom

Smrteľné nehody

Kratšia lavínová sezóna

9.5.2024 (SITA.sk) - Horskí záchranári absolvovali počas uplynulej zimnej sezóny 2 154 zásahov, z toho polovicu tvorili zásahy na lyžiarskych svahoch. Zima v horských oblastiach si vyžiadala dvanásť ľudských životov, čo je o dva viac ako vlani.Vyplýva to zo zhodnotenia zimnej sezóny 2023/2024 Horskej záchrannej služby (HZS) , informoval o tom vo štvrtok riaditeľ Horskej záchrannej služby (HZS) Martin Matúšek. Najčastejšie boli záchranári povolaní do Nízkych Tatier, od začiatku decembra uplynulého roku sem vyrazili až 1 180-krát, z toho 1 082 zásahov bolo vykonaných na lyžiarskych tratiach.Druhý najvyšší počet záchranných akcií záchranári vykonali v Malej Fatre, celkovo išlo o 281 zásahov. V 242 prípadoch išlo taktiež o pomoc návštevníkom lyžiarskych tratí. Zimná sezóna sa oficiálne skončila 1. mája, keď uzavreli aj najvyššie položené lyžiarske svahy.Vo Veľkej Fatre horskí záchranári zasahovali 224-krát, čo je takmer identický počet v porovnaní s počtom akcií v lokalite Vysokých Tatier. Sem boli záchranári povolaní celkovo 228-krát. V porovnaní s predchádzajúcom rokom počet zásahov v Západných Tatrách mierne stúpol, pričom celkový počet akcií bol 212, z toho 179 sa vykonalo na lyžiarskych svahoch.V Slovenskom raji zas príslušníci HZS vyrazili do terénu 25-krát. Zimná sezóna z pohľadu uvoľnenia lavín bola podľa záchranárov kratšia ako tá predchádzajúca, predovšetkým v Malej a Veľkej Fatre sa sneh roztopil skoro. Aj napriek týmto zisteniam stúpol počet nehôd z 22 na 35.„Čísla z Nízkych Tatier sú niekoľkonásobne vyššie, než v iných oblastných strediskách HZS, a to práve z dôvodu, že na severnej i južnej strane Nízkych Tatier sa nachádzajú početné strediská určené lyžiarom a milovníkom zimných športov. Aj keď vo všetkých horských oblastiach boli najčastejšou príčinou zásahov poranenia lyžiarov, pomáhali taktiež turistom, horolezcom a ostatným návštevníkom hôr. V 206 prípadoch išlo o záchranné akcie na turistických chodníkoch, horských chatách a v turisticky bežne dostupných lokalitách. V horskom teréne mimo značených chodníkov pre turistov bolo vykonaných 23 zásahov," uviedla HZS.Vo všetkých horských oblastiach boli najčastejšou príčinou zásahov poranenia lyžiarov. Horskí záchranári však pomáhali taktiež turistom, horolezcom a ostatným návštevníkom hôr. V 206 prípadoch išlo o záchranné akcie na turistických chodníkoch, horských chatách a v turisticky bežne dostupných lokalitách.V horskom teréne mimo značených chodníkov pre turistov zasahovali záchranári HZS dokopy 23-krát. V prípade obetí hôr spomenul riaditeľ HZS lavínovú nehodu aj dve lyžiarske smrteľné nehody, konkrétne zrážku lyžiarov a náraz do stromu.„Mali sme tri smrteľné nehody vo Vysokých Tatrách, kde v horolezeckom teréne ľudia spadli dole s turistickým vybavením,“ dodal Matúšek pre agentúru SITA. Pripomenul aj štyri zásahy týkajúce sa kolapsu organizmu, išlo podľa jeho slov pravdepodobne o srdcové príhody.Lavínová sezóna 2023/2024 bola kratšia než tá predchádzajúca. „Najmä vo Veľkej a Malej Fatre sa sneh roztopil skoro. Napriek tomu počet nehôd stúpol z 22 na 35. Prevažne išlo o menšie lavíny,“ priblížili z HZS.Riaditeľ HZS Matúšek v súvislosti s úrazovosťou a nehodami v horách poznamenal, že v rámci správania mnohých turistov sa dlhodobo nič nezmenilo. „Stále je to preceňovanie svojich schopností a podceňovanie prírody a iných zákonitostí. Ak by sa zvýšila pokora a ľudia by sa správali kľudnejšie, pomalšie a skromnejšie, nemuselo by dochádzať k takým veľkým počtom nehôd,“ skonštatoval.