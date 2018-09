SaS: Prvé otázky na premiéra na Hodine otázok by mali patriť opozícii

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 29. septembra (TASR) - Prvé dve otázky na premiéra v rámci parlamentnej Hodiny otázok by sa mali vyberať iba z otázok položených opozíciou. Členovia vlády by tiež mali dostatočne skoro informovať snemovňu o svojej prípadnej neprítomnosti na Hodine otázok. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR za SaS v novele zákona o rokovacom poriadku, ktorú predložili na októbrovú schôdzu.Podľa rokovacieho poriadku sa Hodina otázok koná vždy vo štvrtok počas zasadnutia parlamentu o 14.00 h. Prvých 15 minút patrí premiérovi. Poradie otázok sa žrebuje zo všetkých položených, koaličných aj opozičných. O neprítomnosti členov vlády sa informuje v úvode Hodiny otázok.Podľa poslancov SaS sa v súčasnosti bežne stáva, že skupina poslancov podporujúcich vládnu väčšinu sa často dohodne na podaní relatívne vysokého počtu podobných až totožných otázok adresovaných predsedovi vlády.," dodávajú poslanci SaS.To chcú vyriešiť svojou novelou tak, že navrhujú, abyVýhrady má SaS aj voči neúčasti členov vlády na Hodine otázok. "upozorňuje SaS. Za neprítomných členov vlády potom odpovedajú ich prítomní kolegovia, ktorí čítajú ich odpovede. Takto to ale podľa SaS často nemá zmysel.Preto liberáli chcú, aby členovia vlády dostatočne vopred informovali o svojej neprítomnosti a jej dôvodoch.doplnili poslanci SaS.