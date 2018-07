SaS:Rezort financií pripravil zákon,ktorým sa poruší bankové tajomstvo

Minister financií Peter Kažimír, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 30. júla (TASR) - Návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu podľa opozičnej strany SaS dláždi cestu policajnému štátu. Strana avizovala, že ak prejde v nezmenenej podobe, zasadí sa o to, aby sa urýchlene dostal pred Ústavný súd SR.Návrh zákona pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR.uviedla v stanovisku pre médiá podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.Podľa strany by mal rezort pristúpiť k iným opatreniam.tvrdí poslanec strany Jozef Rajtár.Návrh ministerstva financií je podľa SaS bezprecedentným prelomením ústavného práva občanov na súkromie a bankové tajomstvo.poznamenala Kiššová. Podľa jej slov by za tento zásah do súkromia bankového tajomstva zaplatili občania cez poplatky v bankách a dane.doplnil poslanec Eugen Jurzyca. Podľa SaS je trestuhodné, že Kažimír s takýmto nápadom vyšiel vôbec na verejnosť.dodal Rajtár.